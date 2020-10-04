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Смертельне ДТП у Києві: маршрутка проїхала на червоне світло і збила трьох пішоходів

Автор: Роман Мирончук

У Києві водій маршрутки збив трьох людей

У неділю, 4 жовтня, в Києві на Виноградарі сталася страшна смертельна ДТП. На проспекті Свободи 20 маршрутка №465 збила трьох людей, один з яких помер на місці. Тіло було під днищем транспортного засобу.

Ще двоє людей отримали травми. Одна жінка перебуває у важкому стані. На місце інциденту приїхали машини швидкої допомоги і рятувальники. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За словами свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, але маршрутка їх не пропустила і проїхали на червоний. Пізніше водій маршрутки заявив, що у нього відмовили гальма.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Також з'явилося відео моменту смертельного ДТП.

ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі закликають пішоходів завжди дивитися по сторонах, навіть якщо ви йдете на зелений сигнал світлофора.

  • Коли ви переходите дорогу, потрібно завжди дивитися по сторонах! Зелений світло не гарантує того, що автомобіль зупинитися!
  • Почалося час казкових історії, гальма відмовили, дитина сидячи на собаці раптово вискочила, бабуся на візку підрізала.
  • От не відомо правда чи ні... тому... люди!!! Завжди дивіться по сторонах!!!!
  • А це тільки мені здається, що праве заднє колесо у цієї маршрутки якось не дуже звичайно розташоване?
  • У них кінцева як раз там, де він зупинився, і вони перед цим світлофором завжди гальмують. Не вірю, що водій навмисно не зупинився, на тому світлофорі завжди багато людей. А ось, машини убиті, не виключено, що відмовили гальма.

Нагадаємо, у Києві водій виніс жінку з маршрутки, яка хотіла проїхати по пенсійному посвідченню.

Раніше в Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці.

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