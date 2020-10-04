Смертельне ДТП у Києві: маршрутка проїхала на червоне світло і збила трьох пішоходів

У неділю, 4 жовтня, в Києві на Виноградарі сталася страшна смертельна ДТП. На проспекті Свободи 20 маршрутка №465 збила трьох людей, один з яких помер на місці. Тіло було під днищем транспортного засобу.

Ще двоє людей отримали травми. Одна жінка перебуває у важкому стані. На місце інциденту приїхали машини швидкої допомоги і рятувальники. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За словами свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, але маршрутка їх не пропустила і проїхали на червоний. Пізніше водій маршрутки заявив, що у нього відмовили гальма.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також з'явилося відео моменту смертельного ДТП.

ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі закликають пішоходів завжди дивитися по сторонах, навіть якщо ви йдете на зелений сигнал світлофора.

Коли ви переходите дорогу, потрібно завжди дивитися по сторонах! Зелений світло не гарантує того, що автомобіль зупинитися!

Почалося час казкових історії, гальма відмовили, дитина сидячи на собаці раптово вискочила, бабуся на візку підрізала.

От не відомо правда чи ні... тому... люди!!! Завжди дивіться по сторонах!!!!

А це тільки мені здається, що праве заднє колесо у цієї маршрутки якось не дуже звичайно розташоване?

У них кінцева як раз там, де він зупинився, і вони перед цим світлофором завжди гальмують. Не вірю, що водій навмисно не зупинився, на тому світлофорі завжди багато людей. А ось, машини убиті, не виключено, що відмовили гальма.

Нагадаємо, у Києві водій виніс жінку з маршрутки, яка хотіла проїхати по пенсійному посвідченню.

Раніше в Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці.