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Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка проехала на красный свет и сбила трех пешеходов

Автор: Роман Мирончук

В Киеве водитель маршрутки сбил трех человек

В воскресенье, 4 октября, в Киеве на Виноградаре произошло жуткое смертельное ДТП. На проспекте Свободы 20 маршрутка №465 сбила трех человек, один из которых скончался на месте. Тело было под днищем транспортного средства.

Еще двое людей получили травмы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. На место инцидента приехали машины скорой помощи и спасатели. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, но маршрутка их не пропустила и проехала на красный. Позже водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза.

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Также появилось видео момента смертельного ДТП.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети призывают пешеходов всегда смотреть по сторонам, даже если вы идете на зеленый сигнал светофора.

  • Когда вы переходите дорогу, нужно всегда смотреть по сторонам! Зеленый свет не гарантирует того что автомобиль остановиться!
  • Началось время сказочных истории, тормоза отказали, ребенок сидя на собаке внезапно выскочил, бабушка на тележке подрезала.
  • Вот не известно правда или нет... поэтому... люди!!! Всегда смотрите по сторонам!!!!
  • А это только мне кажется, что правое заднее колесо у этой маршрутки как-то не очень обычно расположено?
  • У них конечная как раз там, где он остановился, и они перед этим светофором всегда тормозят. Не верю, что водитель намерено не остановился, на том светофоре всегда много людей. А вот, машины убитые, не исключено, что тормоза отказали.

Напомним, в Киеве водитель вынес женщину из маршрутки, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению.

Ранее в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке.

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