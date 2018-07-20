Смертельне ДТП у Києві: вишивший намагався втекти з місця аварії через озеро

Фото (РБК-Україна)

Авто не впоралось з керуванням

Сьогодні, 20 липня, вранці на Осокорках у Києві сталася смертельна аварія. Водій не впорався з керуванням і врізався в рекламний щит. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в районі Осокорків, на вулиці Садова, 72. Один хлопець помер на місці, другий вижив. Спочатку була інформація про те, що виживший побіг в озеро топитися - відразу, як дізнався, що загинув його друг. Патрульні діставали його з води. Але пізніше стало відомо про те, що хлопець хотів втекти з місця події, намагаючись переплисти озеро.

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

"Хлопець, який вижив, після того як побачив патрульний автомобіль здійснив спробу втекти на мотоциклі. Коли йому завадив патрульний, він почав тікати у бік озера, а потім стрибнув на нього. На вимогу поліцейських вийти з води даний громадянин почав плисти в бік іншого берега. Після чого патрульні його затримали, витягли з води і наділи наручники", - написано в публікації.

Як повідомляє "Київ Оперативний", місцеві жителі стверджують, що раніше на місці аварії було дерево, але його викорчували з-за того, що в дерево багато хто влітав. Потім на його місце поставили рекламний щит.

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