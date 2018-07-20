Смертельное ДТП в Киеве: выживший пытался сбежать с места аварии через озеро

Фото (РБК-Украина)

Авто не справилось с управлением

Сегодня, 20 июля, утром на Осокорках в Киеве случилась смертельная авария. Водитель не справился с управлением и врезался в рекламный щит. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент случился в районе Осокорков, на улице Садовая, 72. Один парень умер на месте, второй выжил. Изначально была информация о том, что выживший побежал в озеро топиться сразу, как узнал, что погиб его друг. Патрульные доставали его из воды. Но позже стало известно о том, что парень хотел сбежать с места происшествия, пытаясь переплыть озеро.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

"Парень, который выжил, после того как увидел патрульный автомобиль совершил попытку сбежать на мотоцикле. Когда ему помешал патрульный, он начал убегать в сторону озера, а потом прыгнул в него. На требование полицейских выйти из воды данный гражданин начал плыть в сторону другого берега. После чего патрульные его задержал, вытащили из воды и надели наручники", - написано в публикации.

Как сообщает "Киев Оперативный", местные жители утверждают, что ранее на месте аварии было дерево, но его выкорчевали из-за того, что в дерево многие влетали. Затем на его место поставили рекламный щит.

Напомним, в деле Алены Зайцевой, которую обвиняют в ужасном ДТП в Харькове, где погибли шесть человек, произошел неожиданный поворот. Ключевой свидетель трагедии пропал неизвестно куда.

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