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Смертельне ДТП у Рівному: загинув відомий український оператор

STYLERLIFE        02.06.2018 - 17:28
Фото: ДТП у Рівному (Національна поліція Рівненської області)
Фото: ДТП у Рівному (Національна поліція Рівненської області)

Загиблому було всього 30 років

У смертельному ДТП, яке сталося 1 червня ввечері у Рівненській області, загинув відомий український оператор. Про дорожньо-транспортну пригоду повідомив відділ комунікації Національної поліції Рівненської області.

Відомо, що ДТП сталося пізно ввечері в п'ятницю, 1 червня. 41-річний місцевий житель, не впорався з керуванням свого автомобіля Renault Megane і вилетів на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом Setra, який виконував маршрут "Київ-Львів". За кермом автобуса був 35-річний житель Тернопільської області.

 

Фото: ДТП у Рівному (rv.npu.gov.ua)

В результаті зіткнення водій Renault Megane отримав політравму, у 23-річної пасажирки цього ж автомобіля, медики діагностували переломи кісток обличчя та струс головного мозку. Ще один пасажир, 30-річний чоловік, отримав важкі травми, і незважаючи на всі зусилля лікарів, він помер близько чотирьох годин ранку.

Пізніше стало відомо, що загиблий в результаті ДТП - це оператор агентства журналістських розслідувань "Четверта влада" Валерій Мартинюк.

Фото: Валерій Мартинюк (facebook.com/VideoVV)

Інформацію про це підтвердив головний редактор видання Володимир Торбіч на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/torbich)

У Валерія Мартинюка залишилася дружина і троє дітей. Він був відомим оператором, фотографом і фотожурналістом.

"Сьогодні багато друзів і знайомих сумує разом з сім'єю Валерія. Важка втрата, не стало світлої і сонячної людини. Наше життя абсолютно непередбачуване, знайомство і участь у кримінальних розслідуваннях в "Народному контролі" сформувало мою думка про Валерія, як про абсолютно позитивну людину. На святі останнього дзвоника, 25 травня, я і не думала, що це була наша остання розмова і домовленність про фотозйомку 4 числа. Сім'я, прийміть щирі співчуття. Хороший син, батько, друг і колега", - написала Ліана Диновська на сторінці Валерія.

Скріншот поста (facebook.com/VideoVV)

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщено на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю або наркотиків.

Нагадаємо, помер відомий український хореограф

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: умер, умер журналист, ДТП
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