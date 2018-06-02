Смертельное ДТП в Ровно: погиб известный украинский оператор

Погибшему было всего 30 лет

В смертельном ДТП, которое произошло 1 июня вечером в Ровенской области, погиб известный украинский оператор. О дорожно-транспортном происшествии сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

Известно, что ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 1 июня. 41-летний местный житель, не справился с управлением своего автомобиля Renault Megane и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra, который выполнял маршрут "Киев-Львов". За рулем автобуса был 35-летний житель Тернопольской области.

Фото: ДТП в Ровно (rv.npu.gov.ua)

В результате столкновения водитель Renault Megane получил политравму, у 23-летней пассажирки этого же автомобиля, медики диагностировали переломы костей лица и сотрясение головного мозга. Еще один пассажир, 30-летний мужчина, получил тяжелые травмы и несмотря на все усилия врачей, он скончался около четырех часов утра.

Позднее стало известно, что погибший в результате ДТП - это оператор агентства журналистских расследований "Четвертая власть" Валерий Мартынюк.

Фото: Валерий Мартынюк (facebook.com/VideoVV)

Информацию об этом подтвердил главный редактор издания Владимир Торбич на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/torbich)

У Валерия Мартынюка осталась жена и трое детей. Он был известным оператором, фотографом и фотожурналистом.

"Сегодня много друзей и знакомых скорбит вместе с семьей Валерия. Тяжелая утрата, не стало светлого и солнечного человека. Наша жизнь абсолютно непредсказуема, знакомство и участие в криминальных расследованиях в "Народном контроле" сформировало мое мнение про Валерия, как про абсолютно позитивного человека. На празднике последнего звонка, 25 мая, я и не думала, что это был наш последний разговор и договор про фотосъемку 4 числа. Семья, примите искренние соболезнования. Хороший сын, отец, друг и коллега", - написала Лиана Диновська на странице Валерия.

Скриншот поста (facebook.com/VideoVV)

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.

Напомним, умер известный украинский хореограф

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Видео: video.rbc.ua