ЗМІ опублікували відео страшного побиття ув'язненого тюремниками в колонії

Фото РБК-Україна

У поліції ж не знайшли причин для порушення кримінальної справи

У ЗМІ потрапило відео жорстоких тортур ув'язненого в російській колонії. Ролик опублікувала "Нова газета" на своєму youtube-каналі.

За даними газети, інцидент стався 29 червня 2017 року з ув'язненим Євгеном Макаровим. На відео видно, як тюремники жорстоко б'ють чоловіка, закувавши в наручники. Працівники колонії у загальній кількості від 10 осіб кийками і кулаками наносили сильні удари ув'язненому. Нелюди не звертали увагу на прохання про помилування, які лунали з вуст битого ув'язненого.

Відео: Тюремники б'ють ув'язненого (youtube.com/novayagazeta)

Один з беруть участь у побитті звинувачує ув'язненого в тому, що він його образив.

Видання також опублікувало витяг з протоколу подальшого медогляду засудженого: "Ліва нога від коліна і вниз до п'яти жовтувато-синього кольору, на коліні — гематома червоно-жовтого кольору, округлої форми радіусом близько 10 см, на ступні знизу лопнула шкіра, є незагоєна садно червоного кольору, без верхнього шару шкіри, гноїться права нога пухла від коліна до п'яти, на ступні лопнув шкірний покрив Не може тривалий час сидіти, на ноги наставати не може"

Відео: Тюремники б'ють ув'язненого (youtube.com/novayagazeta)

У прес-службі ФСВП Ярославської області повідомили, що у зв'язку з публікацією відеозапису проводиться службова перевірка, але незабаром стало відомо, що у порушенні кримінальної справи російські правоохоронці відмовили.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області чоловік жорстоко побив пасажирів у маршрутці на очах у всіх.

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