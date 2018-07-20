СМИ опубликовали видео жуткого избиение заключенного тюремщиками в колонии

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В полиции же не нашли причин для возбуждения уголовного дела

В СМИ попало видео жестоких пыток заключенного в российской колонии. Ролик опубликовала "Новая газета" на своем youtube-канале.

По данным газеты, инцидент произошел 29 июня 2017 года с заключенным Евгением Макаровым. На видео видно, как тюремщики жестоко избивают мужчину, заковав его в наручники. Работники колонии в общем количестве от 10 человек дубинками и кулаками наносили сильные удары заключенному. Изверги не обращали внимание на просьбы о пощаде, которые доносились из уст избиваемого заключенного.

Видео: Тюремщики избивают заключенного (youtube.com/novayagazeta)

Один из участвующих в избиении обвиняет заключенного в том, что он его оскорбил.

Издание также опубликовало выдержку из протокола последующего медосмотра осужденного: "Левая нога от колена и вниз до пятки желтовато-синего цвета, на самом колене — гематома красно-желтого цвета округлой формы радиусом около 10 см, на ступне снизу лопнула кожа, имеется незажившая ссадина красного цвета без верхнего слоя кожи, гноится правая нога, опухшая от колена до пятки, на ступне лопнул кожный покров. Не может длительное время сидеть, на ноги наступать не может"

Видео: Тюремщики избивают заключенного (youtube.com/novayagazeta)

В пресс-службе ФСИН Ярославской области сообщили, что в связи с публикацией видеозаписи проводится служебная проверка, но вскоре стало известно, что в возбуждении уголовного дела российские правоохранители отказали.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина жестоко избил пассажиров в маршрутке на глазах у всех.

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