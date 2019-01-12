Снігова лавина накрила готель в горах: є постраждалі

Колаж РБК-Україна

Рятувальники продовжують вести роботу з наслідками стихії, так як під завалами могли опинитися люди

На одному з гірськолижних курортів Швейцарії снігова лавина обрушилася на готель і рознесла приміщення ресторану на першому поверсі. Про це повідомляє видання The Local.

Інцидент стався на території кантону Аппенцель-Ауссерроден на північному сході Швейцарії, в містечку Швегальпе. Величезна снігова лавина завширшки 300 метрів накрила готель Säntis, який розташований біля підніжжя гори Сентис – найвищої піднесеності на гірському масиві Альпштайн.

На першому поверсі готеля був розташований ресторан, в якому на момент сходження лавини знаходилося кілька людей. Лавина пробила вікна приміщення і замети заповнили майже все приміщення ресторану.

Фото: thelocal

Один з очевидців розповів, що під час сходження лавини він знаходився в ресторані разом з дружиною. Вони зайшли, щоб випити келих пива і почитати свіжі газети. Під час очікування замовлення, він виглянув у вікно і побачив сніг, що кружляє. Він подумав, що знову почався снігопад, але виявилося, що це була лавина.

"Потім пролунав сильний шум, і в задній частині ресторану з'явився сніг", - розповів турист і додав, що один з відвідувачів ресторану отримав травму руки, а другого засипало снігом.

Пізніше поліція уточнила, постраждалих відвідувачів ресторану було троє. Всі вони доставлені в лікарню і їх життю на даний момент нічого не загрожує.

Фото: thelocal

Однак під завалами опинилося 25 автомобілів, які були припарковані біля готелю.

До пізнього вечора рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки сходження лавини і шукати ймовірних постраждалих, але вночі пошуки довелося припинити через сильний снігопад і небезпеку сходження нових лавин.

Мешканців готелю евакуювали і відправили в більш безпечне місце.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Норвегії на гірськолижному курорті зійшла лавина, є загиблі.

А також розповідали про те, що Європу накрив потужний снігопад, 13 осіб загинуло.

Відео: РБК-Україна