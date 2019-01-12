Снежная лавина накрыла отель в горах: есть пострадавшие

Коллаж РБК-Украина

Спасатели продолжают вести работу с последствиями стихии, так как под завалами могли оказаться люди

На одном из горнолыжных курортов в Швейцарии снежная лавина обрушилась на гостиницу и разнесла помещение ресторана на первом этаже. Об этом сообщает издание The Local.

Инцидент произошел на территории кантона Аппенцель-Ауссерроден на северо-востоке Швейцарии в городке Швегальпе. Огромная снежная лавина шириной в 300 метров накрыла отель Säntis, который расположен у подножия горы Сентис – самой высокой возвышенности на горном массиве Альпштайн.

На первом этаже отеля был расположен ресторан, в котором на момент схождения лавины находилось несколько человек. Лавина пробила окна помещения и сугробы заполнили почти все помещение ресторана.

Фото: thelocal

Один из очевидцев рассказал, что во время схождения лавины он находился в ресторане вместе с женой. Они зашли, чтобы выпить бокал пива и почитать свежие газеты. Во время ожидания заказа, он выглянул в окно и увидел кружащийся снег. Он подумал, что снова начался снегопад, но оказалось, что это приближалась лавина.

"Затем раздался сильный шум, и в задней части ресторана появился снег", - рассказал турист и добавил, что один из посетителей ресторана получил травму руки, а второго засыпало снегом.

Позже полиция уточнила, пострадавших посетителей ресторана было трое. Все они доставлены в больницу и их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Фото: thelocal

Однако под завалами оказалось 25 автомобилей, которые были припаркованы возле гостиницы.

До позднего вечера спасатели продолжали ликвидировать последствия схождения лавины и искать вероятных пострадавших, но к ночи поиски пришлось прекратить из-за сильного снегопада и опасности схождения новых лавин.

Жителей отеля эвакуировали и отправили в более безопасное место.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина, есть погибшие.

А также рассказывали о том, что Европу накрыл мощный снегопад, 13 человек уже погибли.

Видео: РБК-Украина