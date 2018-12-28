Сніговий шторм в США: фотопідбірка від користувачів мережі

Через негоду в США скасовано понад 800 авіарейсів, і ще близько 7 тисяч затримано
США страждає від снігового шторму, який обрушився на країну. Користувачі соцмереж діляться фотографіями, того що відбувається.
Stuck here another day. Hwy snow is covered with reduced visibility. City is a mess. #ONStorm #toomuchsnow #winterstorm #noroadtrip pic.twitter.com/HsjxWjXXDa— DJ Kakekaze (@DJKakekaze) December 28, 2018
За даними метеорологів, у зоні небезпеки сніжної бурі знаходяться такі штати, як Небраска, Міннесота, Північна і Південна Дакота і Канзас.
#letitsnow #northdakota #winterstorm #smalltowngirl #snowday today..got out of work at 1pm! pic.twitter.com/oZmnA8491s— jen (@jennnn_idgaf) December 27, 2018
Фото з instagram
Варто відзначити, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечений проїзд дорогами державного значення.
Нагадаємо, що із-за сильних снігопадів у США без світла залишилися 380 тисяч будинків.
Раніше також повідомлялося, що на жителів Сіднея (Австралія) обрушився сильний крижаний шторм, збитки від якого обчислюються десятками мільйонів доларів.