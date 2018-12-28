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Сніговий шторм в США: фотопідбірка від користувачів мережі

STYLERЖиття    28.12.2018 - 15:42
Сніговий шторм в США: фотопідбірка від користувачів мережі
Колаж РБК-Україна

Через негоду в США скасовано понад 800 авіарейсів, і ще близько 7 тисяч затримано

США страждає від снігового шторму, який обрушився на країну. Користувачі соцмереж діляться фотографіями, того що відбувається.

За даними метеорологів, у зоні небезпеки сніжної бурі знаходяться такі штати, як Небраска, Міннесота, Північна і Південна Дакота і Канзас.

 

Фото з instagram

Варто відзначити, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечений проїзд дорогами державного значення.

Нагадаємо, що із-за сильних снігопадів у США без світла залишилися 380 тисяч будинків.

Раніше також повідомлялося, що на жителів Сіднея (Австралія) обрушився сильний крижаний шторм, збитки від якого обчислюються десятками мільйонів доларів.

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