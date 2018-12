Сніговий шторм в США: фотопідбірка від користувачів мережі

Через негоду в США скасовано понад 800 авіарейсів, і ще близько 7 тисяч затримано

США страждає від снігового шторму, який обрушився на країну. Користувачі соцмереж діляться фотографіями, того що відбувається.

Stuck here another day. Hwy snow is covered with reduced visibility. City is a mess. #ONStorm #toomuchsnow #winterstorm #noroadtrip pic.twitter.com/HsjxWjXXDa