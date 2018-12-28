Снежный шторм в США: фотоподборка от пользователей сети

Из-за непогоды в США отменены более 800 авиарейсов, и еще около 7 тысяч задержаны
США страдает от снежного шторма, который обрушился на страну. Пользователи соцсетей делятся фотографиями происходящего.
Stuck here another day. Hwy is snow covered with reduced visibility. City is a mess. #ONStorm #toomuchsnow #winterstorm #noroadtrip pic.twitter.com/HsjxWjXXDa— DJ Kakekaze (@DJKakekaze) December 28, 2018
По данным метеорологов, в зоне опасности снежной бури находятся такие штаты, как Небраска, Миннесота, Северная и Южная Дакота и Канзас.
#letitsnow #northdakota #winterstorm #smalltowngirl #snowday today..got out of work at 1pm! pic.twitter.com/oZmnA8491s— jen (@jennnn_idgaf) December 27, 2018
Стоит отметить, что по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения.
Напомним, что из-за сильных снегопадов в США без света остались 380 тысяч домов.
Ранее также сообщалось, что на жителей Сиднея (Австралия) обрушился сильный ледяной шторм, убытки от которого исчисляются десятками миллионов долларов.