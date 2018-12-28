Снежный шторм в США: фотоподборка от пользователей сети

Коллаж РБК-Украина

Из-за непогоды в США отменены более 800 авиарейсов, и еще около 7 тысяч задержаны

США страдает от снежного шторма, который обрушился на страну. Пользователи соцсетей делятся фотографиями происходящего.

По данным метеорологов, в зоне опасности снежной бури находятся такие штаты, как Небраска, Миннесота, Северная и Южная Дакота и Канзас.

Фото из instagram

Стоит отметить, что по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения.

Напомним, что из-за сильных снегопадов в США без света остались 380 тысяч домов.

Ранее также сообщалось, что на жителей Сиднея (Австралия) обрушился сильный ледяной шторм, убытки от которого исчисляются десятками миллионов долларов.