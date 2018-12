Снежный шторм в США: фотоподборка от пользователей сети

Из-за непогоды в США отменены более 800 авиарейсов, и еще около 7 тысяч задержаны

США страдает от снежного шторма, который обрушился на страну. Пользователи соцсетей делятся фотографиями происходящего.

Stuck here another day. Hwy is snow covered with reduced visibility. City is a mess. #ONStorm #toomuchsnow #winterstorm #noroadtrip pic.twitter.com/HsjxWjXXDa