Сніговий вихор у Карпатах: лижники зняли вражаюче відео

Відео: Сніговий вихор в Карпатах (YouTube/"Сьогодні")

Туристам, які відпочивали у Закарпатській області, вдалося зняти на відео незвичайне явище – сніговий вихор. Про це повідомляється у сюжеті "Сьогодні".

Лижникам, які відпочивали на гірськолижній трасі в селі Пилипець Закарпатської області, вдалося зафіксувати на відео сніговий вихор, який піднявся на узвозі.

Наголошується, що сніговий вихор був не дуже великим, але вражаючим. Руйнувань в даній місцевості він не зробив і про постраждалих також немає інформації.

Метеорологи відзначають, що для високогір'я Карпат снігові вихори – це звичайне явище, яке відбувається через різкий перепад температур.

Проте рідко таке природне явище потрапляє в поле зору туристів, а вже тим більше – на камери.

Крім того, сніговий вихор може бути небезпечний для людини, так як потужність вітру може збити з ніг і повністю засипати снігом. Рятувальники застерігають бути обережними під час відпочинку на гірськолижних трасах в Карпатах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилося відео аномального смерчу на Кіпрі.

Відпочиваючі в районі курортного міста Кіренія на острові Кіпр стали свідками неймовірно видовищного природного явища – водяного смерчу.

А також розповідали про те, що у Криму зафіксували дивне явище.