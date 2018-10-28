"Лесные духи водят хороводы": в Крыму запечатлели странное явление (фото)

Украинцы признались, что раньше такого не видели
Жители аннексированного украинского Крыма показали фото, на котором запечатлено таинственное явление. Соответствующий кадр опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Фото опубликовано в группе Грибы Крыма", - говорится в сообщении.
На самом кадре можно заметить лес и деревья, однако вокруг них по непонятной причине проросли грибы. В связи с этим крымчане "вспомнили" стародавние поверья.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
"В комментариях пишут, что это ведьмин круг. По одной из легенд, ночами по этой окружности лесные духи водят хороводы. А вы бы решились собрать эти грибы?", - сказала пользователь Елена Вашева.
Обратим внимание, что данный инцидент вызвал бурю эмоций со стороны пользователей сети.
"Там, в центре, Поклонская помочилась в 2014 году", - сказал пользователь Bookbinder.
"Мне тоже рассказывали легенду про местных русалок, а на деле оказалось, что за всеми утопленниками стоят завистливые люди", - подчеркнул юзер Никита Вихров.
Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
Напомним, в сети возмущаются фотографиями, на которых дети разных возрастов позируют в военной форме и с оружием в руках в Крыму.
Ранее мы писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.
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Видео: РБК-Украина