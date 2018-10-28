"Лесные духи водят хороводы": в Крыму запечатлели странное явление (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинцы признались, что раньше такого не видели

Жители аннексированного украинского Крыма показали фото, на котором запечатлено таинственное явление. Соответствующий кадр опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Фото опубликовано в группе Грибы Крыма", - говорится в сообщении.

На самом кадре можно заметить лес и деревья, однако вокруг них по непонятной причине проросли грибы. В связи с этим крымчане "вспомнили" стародавние поверья.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

"В комментариях пишут, что это ведьмин круг. По одной из легенд, ночами по этой окружности лесные духи водят хороводы. А вы бы решились собрать эти грибы?", - сказала пользователь Елена Вашева.

Обратим внимание, что данный инцидент вызвал бурю эмоций со стороны пользователей сети.

"Там, в центре, Поклонская помочилась в 2014 году", - сказал пользователь Bookbinder.

"Мне тоже рассказывали легенду про местных русалок, а на деле оказалось, что за всеми утопленниками стоят завистливые люди", - подчеркнул юзер Никита Вихров.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, в сети возмущаются фотографиями, на которых дети разных возрастов позируют в военной форме и с оружием в руках в Крыму.

Ранее мы писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

А также рассказывали о том, что появилось видео с тренировочной базы Владислава Рослякова.

Видео: РБК-Украина