"Лісові духи водять хороводи": у Криму зафіксували дивне явище (фото)

Українці зізналися, що раніше такого не бачили
Мешканці анексованого українського Криму показали фото, на якому зображено таємниче явище. Відповідний кадр опублікував блогер RoksolanaToday&Крим Twitter.
"Фото опубліковано в групі Гриби Криму", - йдеться в повідомленні.
На самому кадрі можна помітити ліс і дерева, проте навколо них з незрозумілої причини проросли гриби. У зв'язку з цим кримчани "згадали" стародавні повір'я.
Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
"У коментарях пишуть, що це відьомський коло. За однією з легенд, ночами з цієї окружності лісові духи водять хороводи. А ви би зважилися зібрати ці гриби?", - сказала користувач Олена Вашева.
Звернемо увагу, що даний інцидент викликав бурю емоцій з боку користувачів мережі.
"Там, у центрі, Поклонська помочилась в 2014 році", - сказав користувач Палітурника.
"Мені теж розповідали легенду про місцевих русалок, а на ділі виявилося, що за всіма утоплениками стоять заздрісні люди", - підкреслив юзер Микита Віхров.
Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
Нагадаємо, в мережі обурюються фотографіями, на яких діти різних вікових груп позують у військовій формі і зі зброєю в руках, Криму.
Раніше ми писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.
А також розповідали про те, що з'явилося відео з тренувальної бази Владислава Рослякова.
Відео: РБК-Україна