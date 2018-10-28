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"Лісові духи водять хороводи": у Криму зафіксували дивне явище (фото)

STYLERЖиття    28.10.2018 - 11:50
Ілюстративне фото (Styler, колаж)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Українці зізналися, що раніше такого не бачили

Мешканці анексованого українського Криму показали фото, на якому зображено таємниче явище. Відповідний кадр опублікував блогер RoksolanaToday&Крим Twitter.

"Фото опубліковано в групі Гриби Криму", - йдеться в повідомленні.

На самому кадрі можна помітити ліс і дерева, проте навколо них з незрозумілої причини проросли гриби. У зв'язку з цим кримчани "згадали" стародавні повір'я.

&quot;Лісові духи водять хороводи&quot;: у Криму зафіксували дивне явище (фото)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

"У коментарях пишуть, що це відьомський коло. За однією з легенд, ночами з цієї окружності лісові духи водять хороводи. А ви би зважилися зібрати ці гриби?", - сказала користувач Олена Вашева.

Звернемо увагу, що даний інцидент викликав бурю емоцій з боку користувачів мережі.

"Там, у центрі, Поклонська помочилась в 2014 році", - сказав користувач Палітурника.

"Мені теж розповідали легенду про місцевих русалок, а на ділі виявилося, що за всіма утоплениками стоять заздрісні люди", - підкреслив юзер Микита Віхров.

&quot;Лісові духи водять хороводи&quot;: у Криму зафіксували дивне явище (фото)

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, в мережі обурюються фотографіями, на яких діти різних вікових груп позують у військовій формі і зі зброєю в руках, Криму.

Раніше ми писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

А також розповідали про те, що з'явилося відео з тренувальної бази Владислава Рослякова.

Відео: РБК-Україна

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