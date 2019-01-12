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Снежный вихрь в Карпатах: лыжники сняли впечатляющее видео

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 00:31

Видео: Снежный вихрь в Карпатах (YouTube/"Сегодня")

Туристам, которые отдыхали в Закарпатской области, удалось снять на видео необычное явление – снежный вихрь. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Лыжникам, которые отдыхали на горнолыжной трассе в селе Пилипец Закарпатской области, удалось запечатлеть на видео снежный вихрь, который поднялся на спуске.

Отмечается, что снежный вихрь был не очень большим, но впечатляющим. Разрушений в данной местности он не сделал и о пострадавших также нет информации.

Метеорологи отмечают, что для высокогорья Карпат снежные вихри – это обычное явление, которое происходит из-за резких перепадов температур.

Однако редко такое природное явление попадает в поле зрения туристов, а уж тем более – на камеры.

Кроме того, снежный вихрь может быть опасен для человека, так как мощность ветра может сбить с ног и засыпать полностью снегом. Спасатели предупреждают быть осторожными во время отпуска на горнолыжных трассах в Карпатах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось видео аномального смерча на Кипре.

Отдыхающие в районе курортного города Кирения на острове Кипр стали свидетелями невероятно зрелищного природного явления – водяного смерча.

А также рассказывали о том, что в Крыму запечатлели странное явление.

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