"Собака горів живцем": боєць розповів про долю тварин на Донбасі

Захисник України поділився спогадами про смерть тварини

У мережі розповіли про долю тварин в зоні Операції об'єднаних сил. На Донбасі горіла живцем прив'язана до будки собака. Про це написали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

"Собака кричав людським голосом. Він горів живцем, прив'язанийдо будки, а я біг щодуху, щоб урятувати його - не встиг ..." – розповів один із захисників звільненого селища Південне Донецької області.

"Кажуть, що на тлі чорного біле видно краще. І це - чиста правда: всі найкращі якості душі, як і погані, на війні виявляються самі собою. Південне, колишнє Ленінське, яке є частиною адміністративної окупованої Горлівки, було звільнено силами "королівської" бригади в травні. З тих пір бойовики намагаються відбити село і постійно його обстрілюють. Як результат - майже всі місцеві виїхали, а ті, хто залишився, зізнаються, що просто немає куди бігти", - зазначив боєць.

"Одні господарі відв'язали собак, випустили котів, худобу і птицю у двір. Інші ж зовсім не подумали про тварин - залишили їх прив'язаними. Частину ми ще навесні випустили самі, але були і ті, кого, на жаль, не вдалося врятувати під час ворожого обстрілу", - розповів військовослужбовець.

"Частина армійських консервів та круп військові роздають місцевим, що залишилися, іншу - ділять між собою, не забуваючи при цьому і про кинутих в селі тварин", - додав він.

Фото: Кот (facebook.com/backandalive)

"Ми тут, щоб захищати. І не подаруємо загарбникам жодного сантиметра української землі", - наголосили захисники України.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Раніше у мережі розповіли трагічну історію сім'ї з "ДНР".

Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)