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"Собака горела заживо": боец рассказал о судьбе животных на Донбассе

STYLERLIFE        21.06.2018 - 16:05
Фото: instagram.com/armed_forces_ua
Фото: instagram.com/armed_forces_ua

Защитник Украины поделился воспоминаниями о смерти животного

В сети рассказали о судьбе животных в зоне Операции объединенных сил.  На Донбассе заживо горела привязанная к будке собака. Об этом написали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"Пес кричал человеческим голосом. Он заживо горел, привязанный в будке, а я бежал изо всех сил, чтобы спасти его - не успел ..." – рассказал один из защитников освобожденного поселка Пивденное Донецкой области.

"Говорят, что на фоне черного белое видно лучше. И это - чистая правда: все лучшие качества души, как и плохие, на войне проявляются сами собой. Пивденное, бывшее Ленинское, которое является административной частью оккупированной Горловки, было освобождено силами "королевской" бригады в мае. С тех пор боевики пытаются отбить село и постоянно его обстреливают. Как результат - почти все местные уехали, а те, кто остался, признаются, что им просто некуда бежать", - отметил боец.

"Одни хозяева отвязали собак, выпустили котов, скот и птицу во двор. Другие же совсем не подумали о животных - оставили их привязанными. Часть мы еще весной выпустили сами, но были и те, кого, к сожалению, не удалось спасти во время вражеских обстрелов", - рассказал военнослужащий.

"Часть армейских консервов и круп военные раздают оставшимся местным, другую - делят между собой, не забывая при этом и о брошенных в селе животных", - добавил он.

Фото: Кот (facebook.com/backandalive)

"Мы здесь, чтобы защищать. И не подарим захватчикам ни одного сантиметра украинской земли", - подчеркнули защитники Украины.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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Теги: животные, война на Донбассе, ООС
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