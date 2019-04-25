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Як собакам кидають: росіяни побилися за безкоштовні бургери

STYLERЖиття    25.04.2019 - 14:57
Як собакам кидають: росіяни побилися за безкоштовні бургери
Колаж РБК-Україна

Відвідувачі KFC штовхали один одного біля каси та виривали їжу з рук

Напередодні в московському KFC почалася бійка під час роздачі безкоштовних бургерів. Відвідувачі штовхалися, всіляко провокуючи один одного на бійку. Відповідний відеоролик опублікував mosmapnews у соцмережі Instagram.

На кадрах видно, як люди штовхаються біля каси, вириваючи їжу з рук. Паперові пакети з бургерами буквально розлітаються на частини, у закладі стоїть жахливий шум.

"Сьогодні в Москві у KFC якесь божевілля. Люди просто готові битися за безкоштовні бургери", - зазначено в повідомленні.

Більшості коментаторам дана ситуація здалася незрозумілою та дикою. Однак деякі анітрохи не здивувалися такій події:

  • Тварини... Нічого дивного, йдемо далі.
  • Кидають як собакам, а вони і раді. Соромно ж, не?
  • Сподіваюся, їх з лопати роздають? Хтось казав, що такі акції проводять, коли набирається багато простроченого м'яса і, щоб не викидати його, добре приправляють для смаку і роздають, тим самим вбиваючи двох зайців: утилізація прострочення та залучення клієнтів.
  • Навіть жебраки так себе не ведуть.
  • За такі акції треба притягувати до кримінальної відповідальності. Провокують бійки й тисняву.

Нагадаємо, що школярів київської гімназії б'ють за їжу. Мати потерпілого повідомила, що хлопець відмовлялася ходити до школи, наполегливо просив гроші на їжу, хоча Олександра готує все сама та дає їжу сину з собою.

Ми писали, що у Полтаві люди ледь не побилися за безкоштовну їжу. Даний інцидент стався під час зйомок кулінарної програми, коли учасники передачі готували старовинне українське блюдо під назвою "Шпундра".

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