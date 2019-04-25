Как собакам кидают: посетители KFC устроили потасовку за бесплатные бургеры

Посетители KFC толкали друг друга у кассы и вырывали еду из рук
Накануне в московском KFC началась потасовка во время раздачи бесплатных бургеров. Посетители толкались, всячески провоцируя друг друга на драку. Соответствующий видеоролик опубликовал mosmapnews в соцсети Instagram.
На кадрах видно, как люди толкаются у кассы, вырывая еду из рук. Бумажные пакеты с бургерами буквально разлетаются на части, в заведении стоит ужасный шум.
"Сегодня в Москве в KFC какое-то безумие. Люди просто готовы драться за бесплатные бургеры", - указано в посте.
Большинству данная ситуация показалась глупой и дикой. Однако некоторые нисколько не удивились подобному происшествию:
Напомним, что школьников киевской гимназии избивают за еду. Мать пострадавшего сообщила, что ее ребенок отказывался ходить в школу, настойчиво просил деньги на еду, хотя Александра готовит все сама и дает еду сыну с собой.
Мы писали, что в Полтаве люди чуть не подрались за бecплaтную eду. Данный инцидент произошел во врeмя cъeмок кулинарной программы, когда учacтники пeрeдaчи гoтoвили cтaриннoe укрaинcкoe блюдo пoд нaзвaниeм "Шпундрa".