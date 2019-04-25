Как собакам кидают: посетители KFC устроили потасовку за бесплатные бургеры

Коллаж РБК-Украина

Посетители KFC толкали друг друга у кассы и вырывали еду из рук

Накануне в московском KFC началась потасовка во время раздачи бесплатных бургеров. Посетители толкались, всячески провоцируя друг друга на драку. Соответствующий видеоролик опубликовал mosmapnews в соцсети Instagram.

На кадрах видно, как люди толкаются у кассы, вырывая еду из рук. Бумажные пакеты с бургерами буквально разлетаются на части, в заведении стоит ужасный шум.

"Сегодня в Москве в KFC какое-то безумие. Люди просто готовы драться за бесплатные бургеры", - указано в посте.

Большинству данная ситуация показалась глупой и дикой. Однако некоторые нисколько не удивились подобному происшествию:

Животные... Ничего удивительного, идём дальше.

Как собакам кидают, а они и рады. Стыдно же, не?

Надеюсь, их с лопаты раздают? Кто-то говорил, что такие акции проводят, когда набирается много просроченного мяса и, чтоб не выкидывать его, хорошо приправляют для вкуса и раздают, тем самым убивая двух зайцев: утилизация просрочки и привлечение клиентов.

Даже нищие так себя не ведут.

За такие акции надо привлекать к уголовной ответственности. Провоцируют драки и давки.

Напомним, что школьников киевской гимназии избивают за еду. Мать пострадавшего сообщила, что ее ребенок отказывался ходить в школу, настойчиво просил деньги на еду, хотя Александра готовит все сама и дает еду сыну с собой.

Мы писали, что в Полтаве люди чуть не подрались за бecплaтную eду. Данный инцидент произошел во врeмя cъeмок кулинарной программы, когда учacтники пeрeдaчи гoтoвили cтaриннoe укрaинcкoe блюдo пoд нaзвaниeм "Шпундрa".