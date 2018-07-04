Сонячно і тепло: синоптики дали прогноз погоди на четвер

Стало відомо, де можливий дощ

У четвер, 5 липня, майже на всій території України буде прекрасна погода. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У четвер в Україні буде тепло, місцями навіть спекотно. Майже по всій території країни очікується сонце. Не пощастило тільки жителям західних регіонів.

У Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях та Хмельницькому очікується вдень невеликий дощ, вночі без опадів. Температура повітря в цьому регіоні коливатиметься вдень від +24 до +27 градусів, вночі від +12 до +15 градусів.

В Ужгороді буде сухо, можлива невелика хмарність. Температура повітря вдень +26 +28 градусів, вночі +12 +14 градусів.

На сході України буде тепло, місцями навіть спекотно. Без опадів. Денна температура в Луганську, Харкові, Донецьку, Дніпрі та Полтаві коливатиметься від +25 до +28 градусів. Уночі буде прохолодно, від +13 до +17 градусів.

На півночі сонячно. Денна температура становитиме +24 +27 градусів. Нічна від +12 до +14 градусів.

На півдні жарко і без опадів. Температура повітря в Одесі, Миколаєві і Херсоні буднем від +27 до +29 градусів, вночі від +17 до + 19 градусів.

У Криму сонячно, опади не прогнозуються. Вдень від 27 до +29 градусів, вночі від +17 до +19 градусів.

В центральній частині країни буде тепло, місцями хмарно. Без опадів. Денна температура становитиме +25 +27 градусів. Нічна від +13 до +15 градусів.

У столиці 4 липня буде тепло і комфортно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24 +26 градусів, вночі буде прохолодно, від +13 до +15 градусів. Без опадів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

А ось народний синоптик Наталка Діденко опублікувала карту погоди і уточнила, що в зоні фронту знаходяться частина західної України і північ.

"Північ і частина Заходу України - в зоні фронту. Можуть сісти на голову хмари, трохи дощу і сонний стан", - написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптик дала прогноз на 5 липня.

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