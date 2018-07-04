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Солнечно и тепло: синоптики дали прогноз погоды на четверг

STYLERLIFE        04.07.2018 - 20:16
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Стало известно, где возможен дождь

В четверг, 5 июля, почти на всей территории Украины будет прекрасная погода. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В четверг в Украине будет тепло, местами даже жарко. Почти по всей территории страны ожидается солнце. Не повезло только жителям западных регионов.

Во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком ожидается небольшой дождь днем, ночью без осадков. Температура воздуха в этом регионе будет колебаться днем от +24 до +27 градусов, ночью от +12 до +15 градусов.

В Ужгороде будет сухо, возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем +26 +28 градусов, ночью +12 +14 градусов.

На востоке Украины будет тепло, местами даже жарко. Без осадков. Дневная температура в Луганске, Харькове, Донецке, Днепре и Полтаве будет колебаться от +25 до +28 градусов. Ночью будет прохладно, от +13 до +17 градусов.

На севере солнечно. Дневная температура составит +24 +27 градусов. Ночная от +12 до +14 градусов.

На юге жарко и без осадков. Температура воздуха в Одессе, Николаеве и Херсоне буднем от +27 до +29 градусов, ночью от +17 до 19 градусов.

В Крыму солнечно, осадки не прогнозируются. Днем от 27 до +29 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

В центральной части страны будет тепло, местами облачно. Без осадков. Дневная температура составит +25 +27 градусов. Ночная от +13 до +15 градусов.

В столице 4 июля будет тепло и комфортно. Днем столбики термометров покажут +24 +26 градусов, ночью будет прохладно, от +13 до +15 градусов. Без осадков.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

А вот народный синоптик Наталка Диденко опубликовала карту погоды и уточнила, что в зоне фронта находятся часть западной Украины и север.

"Север и часть Запада Украины - в зоне фронта. Могут сесть на голову облака, немного дождя и сонное состояние", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптик дала прогноз на 5 июля.

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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