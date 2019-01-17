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Соратниця Януковича "навангувала" Україні нову революцію

STYLERЖиття    17.01.2019 - 14:17

Відео: YouTube/NEWSONE

Колишня помічниця побіжного президента Віктора Януковича Ганна Герман передбачила для України революцію і розповіла, яким повинен бути наступний президент. Про це вона заявила в ефірі передачі "Великий вечір" на телеканалі " News One.

Ганна Герман розповіла, що у президента України, якого оберуть навесні, буде максимум 50-100 днів для того, щоб навести порядок в країні, а інакше – українці до осені будуть готові до радикальних дій.

"Якщо за цей час не встигне президент швидко змінити щось, щоб люди відчули зміни, його зметуть, і революція буде вже восени. Навесні будуть вибори, а восени буде революція", - повідомила Герман.

Соратниця Януковича &quot;навангувала&quot; Україні нову революцію

Скриншот 

Вона зазначила, що наступним президентом має стати сильна людина, диктатор, який зможе навести порядок, так як на даний момент українці не можуть почувати себе в безпеці через нібито грабежі і вбивства.

"За той час, коли парламент буде відпочивати на літніх канікулах, новий президент повинен, я б навіть сказала, визначеними диктаторськими механізмами навести порядок в Україні. Не обійтися зараз без цього. Зараз, коли безпека в Україні настільки вразлива. Неможливо вийти на вулицю: стріляють, убивають, ріжуть, б'ють, грабують! І це все потрібно поставити на свої місця. Новий керівник держави повинен бути сильним і з певними диктаторськими задатками. Так, Україна підійшла до того періоду свого розвитку, коли вона, на жаль, без цього обійтися не може", - висловилася колишня помічниця Януковича.

Соратниця Януковича &quot;навангувала&quot; Україні нову революцію

Скриншот 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ганна Герман уїдливо висловилася про томос.

А також розповідали про те, що у Facebook посилять публікацію політичної реклами до виборів в Україні.

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