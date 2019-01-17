Соратница Януковича "наванговала" Украине новую революцию

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Бывшая помощница беглого президента Виктора Януковича Анна Герман предсказала Украине революцию и рассказала, каким должен быть следующий президент. Об этом она заявила в эфире передачи "Большой вечер" на телеканале News One.

Анна Герман рассказала, что у президента Украины, которого выберут весной, будет максимум 50-100 дней для того, чтобы навести порядок в стране, а иначе – украинцы к осени будут готовы к радикальным действиям.

"Если за это время не успеет президент быстро изменить что-то, чтобы люди почувствовали изменения, его сметут, и революция будет уже осенью. Весной будут выборы, а осенью будет революция", - сообщила Герман.

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Она отметила, что следующим президентом должен стать сильный человек, диктатор, который сможет навести порядок, так как на данный момент украинцы не могут чувствовать себя в безопасности якобы из-за грабежей и убийств.

"За то время, когда парламент будет отдыхать на летних каникулах, новый президент должен, я бы даже сказала, определенными диктаторскими механизмами навести порядок в Украине. Не обойтись сейчас без этого. Сейчас, когда безопасность в Украине настолько уязвима. Невозможно выйти на улицу: стреляют, убивают, режут, бьют, грабят! И это все нужно поставить на свои места. Новый руководитель государства должен быть человек сильный и с определенными диктаторскими задатками. Да, Украина подошла к тому периоду своего развития, когда она, к сожалению, без этого обойтись не может", - высказалась бывшая помощница Януковича.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Герман язвительно высказалась о томосе.

А также рассказывали о том, что в Facebook ужесточат публикацию политической рекламы к выборам в Украине.