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"Зірвало дах": п'яна черкащанка зламала чотирирычному синові пальці та побила чоловіка зі свекрухою

STYLERLIFE        17.03.2018 - 15:15
Фото: неадекватна жінка (psykolinguist.wordpress.com)
Фото: неадекватна жінка (psykolinguist.wordpress.com)

Порушницю доставили в міський відділ поліції

У черкаській багатоповерхівці  нетвереза мати накинулася з кулаками на свого чоловіка та свекруху, а чотирирічному сину переламала пальці. Про це інформує прес-служба патрульної поліції у Черкаській області.

Близько 20 години вечора патрульні прибули на вулицю Чигиринську у Черкасах.  З вікна багатоповерхового будинку було чути крики. 

Правоохоронці з`ясували, що домашній терор влаштувала невістка. Вона побила свого ж чоловіка, який після сварки пішов з дому, а потім простягла руки до свекрухи. Проте найбільше постраждав чотирирічний хлопчик, якому п`яна мати на руці зламала пальці. 

Зайшовши до кімнати, де на ліжку під ковдрою сховався і плакав малий, поліцейські намагалися оглянути йому рани та жінка накинулася з кулаками. 

Через неадекватну поведінку на неї довелось одягнути кайданки. Потому патрульні викликали швидку допомогу. 

Коли прибула бригада лікарів, додому нагодився і чоловік. Він разом із сином поїхав на госпіталізацію до дитячої медустанови.

А порушницю доставили до міського відділу поліції де на неї склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП.

Відзначимо, вчені Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго (США) з'ясували нові небезпечні наслідки вживання алкоголю.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: алкоголь, побои
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