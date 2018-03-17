"Зірвало дах": п'яна черкащанка зламала чотирирычному синові пальці та побила чоловіка зі свекрухою

Порушницю доставили в міський відділ поліції

У черкаській багатоповерхівці нетвереза мати накинулася з кулаками на свого чоловіка та свекруху, а чотирирічному сину переламала пальці. Про це інформує прес-служба патрульної поліції у Черкаській області.

Близько 20 години вечора патрульні прибули на вулицю Чигиринську у Черкасах. З вікна багатоповерхового будинку було чути крики.

Правоохоронці з`ясували, що домашній терор влаштувала невістка. Вона побила свого ж чоловіка, який після сварки пішов з дому, а потім простягла руки до свекрухи. Проте найбільше постраждав чотирирічний хлопчик, якому п`яна мати на руці зламала пальці.

Зайшовши до кімнати, де на ліжку під ковдрою сховався і плакав малий, поліцейські намагалися оглянути йому рани та жінка накинулася з кулаками.

Через неадекватну поведінку на неї довелось одягнути кайданки. Потому патрульні викликали швидку допомогу.

Коли прибула бригада лікарів, додому нагодився і чоловік. Він разом із сином поїхав на госпіталізацію до дитячої медустанови.

А порушницю доставили до міського відділу поліції де на неї склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП.

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