"Сорвало крышу": пьяная жительница Черкасс сломала четырехлетнему сыну пальцы и побила мужа со свекровью

Нарушительницу доставили в городской отдел полиции
В черкасской многоэтажке нетрезвая мать набросилась с кулаками на своего мужа и свекровь, а четырехлетнему сыну переломила пальцы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Черкасской области.
Около 20 часов вечера патрульные прибыли на улицу Чигиринскую в Черкассах. Из окна многоэтажного дома было слышать крики.
Правоохранители выяснили, что домашний террор устроила невестка. Она побила своего же мужа, который после ссоры ушел из дома, а потом протянула руки к свекрови. Однако больше всего пострадал четырехлетний мальчик, которому пьяная мать на руке сломала пальцы.
Зайдя в комнату, где на кровати под одеялом укрылся и плакал малыш, полицейские пытались осмотреть ему раны и женщина набросилась с кулаками.
Из-за неадекватного поведения на нее пришлось одеть наручники. После этого патрульные вызвали скорую помощь.
Когда прибыла бригада врачей, домой пришел и муж. Он вместе с сыном поехал на госпитализацию в детскуе медучреждение.
А нарушительницу доставили в городской отдел полиции где ее составили админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУпАП.
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