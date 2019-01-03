Співробітника поліції звільнили через скандальне відео

Колаж: РБК-Україна

Співробітник поліції записав скандальну вітальну промову, яка обурила мережу

Заступник начальника першого курсу Карагандинської академії Тастайбеков А. Р. звільнений з органів внутрішніх справ через відео, на якому він дискредитував держслужбу. Про це повідомив прес-секретар МВС Казахстану Алмас Садубаев на своїй сторінці в Facebook.

Тастайбеков записав 31 грудня на відео вітальну промову перед першокурсниками академії, де назвав усіх ''братвою'' і ''бандою''.

"Дорогі брати, вітаю вас з 2019 роком. Бажаю нашій братві процвітання до сьомого коліна, щоб наші правнуки користувалися нашими зв'язками", - говорив Тастайбеков.

Крім того, у своїй вітальній промові він також згадав телевізійного кримінального персонажа Антибіотика з серіалу "Бандитський Петербург".

"Приєднуюся до слів Антибіотика: нехай наша дружба буде безкорисливої. Ми робили вчинки просто так, бо ми – братва. Грубо кажучи – банда", - зазначив Тастайбеков.

Дане відео швидко набрав популярність в мережі і викликало обурення серед користувачів мережі.

Скріншот з Facebook

"Так і повинно було бути. Спасибі що не виявилося, що він звільнився за власним ще 29 грудня минулого року. Було б чергове розчарування", - прокоментувала Suzanna Suzanna.

Скріншот з Facebook

"А як щодо прокричавших ура? ", - написала Ельміра Ахметова.

Скріншот з Facebook

"Ще й перед першокурсниками, так не робиться. Правильно вжили заходів за цього співробітника. Думаю, цей інцидент стане уроком для багатьох", - зазначила Айсулу Бекіш.

Скріншот з Facebook

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