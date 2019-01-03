Сотрудника полиции уволили из-за скандального видео

Коллаж: РБК-Украина

Сотрудник полиции записал скандальную поздравительную речь, которая возмутила сеть

Заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков А.Р. уволен из органов внутренних дел из-за видео, на котором он дискредитировал госслужбу. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев на своей странице в Facebook.

Тастайбеков записал 31 декабря на видео поздравительную речь перед первокурсниками академии, где назвал всех ''братвой'' и ''бандой''.

"Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями", - говорил Тастайбеков.

Кроме того, в своей поздравительной речи он также упомянул телевизионного криминального персонажа Антибиотика из сериала "Бандитский Петербург".

"Присоединяюсь к словам Антибиотика: пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы – братва. Грубо говоря – банда", - отметил Тастайбеков.

Данное видео быстро набрало популярность в сети и вызвало возмущение среди пользователей сети.

Скриншот из Facebook

"Так и должно было быть. Спасибо что не оказалось, что он уволился по собственному еще 29 декабря прошлого года. Было бы очередное разочарование", - прокомментировала Suzanna Suzanna.

Скриншот из Facebook

"А как в отношении прооравших ура? ", - написала Эльмира Ахметова.

Скриншот из Facebook

"Еще и перед первокурсниками, так ведь не делается. Правильно что предприняли меры по этому сотруднику. Думаю, данный инцидент станет уроком для многих", - отметила Айсулу Бекиш.

Скриншот из Facebook

Напомним, что Euronews попал в скандальную историю из-за главы "ДНР" Захарченко.

Ранее сообщалось, что в Киеве разгорелся скандал в супермаркете, где охранники избили двух покупателей, которые отказались платить.