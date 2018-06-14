Соцмережі обурилися поведінкою водія, який нахабно вигнав дитину з маршрутки (фото)

Водій висадив хлопчика, хоча той мав право на безплатний проїзд

У Львові водій нахабно вигнав дитину з маршрутки, мотивуючи це тим, що в неї було недійсне посвідчення на безплатний проїзд. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів батько хлопчика, Андрій Квасниця.

За його словами, інцидент стався на маршруті 133 (Львів-Ковирі).

"Люди бережіть своїх дітей від горе-водіїв! Водій маршутного таксі номер 133 (Львів-Ковирі) висадив неповнолітнього сина, звинувачуючи у тому, що недійсне його посвідчення багатодітної сім'ї (яким користується уже два роки)", - розповів батько дитини.

Фото: Водій, що висадив дитину (facebook.com/kvasssssss)

За його словами, водій навіть відмовився довезти хлопчика до того місця, де його чекали батьки.

Фото: Водій, що висадив дитину (facebook.com/kvasssssss)

"На прохання сина доїхати з ним до місця, де я на нього чекав відповів:

- "На наступній зупинці вийдеш з маршутки". Тобто відмовився його довести. Я вважаю, що таким водіям неможна працювати з людьми!" – підсумував Квасниця.

Скріншот поста (facebook.com/kvasssssss)

Користувачі соцмереж були обурені поведінкою водія.

"Та сама історія.Мого сина не хотів взяти по студенському і висадив. Потрібно щось вирішувати, бо це вже не перший раз. Хто знає, куди можна звертатися, щоб менше було таких нахаб, напиишіть", - розповіла своб історію Наталя Карпяк.

Скріншот коментарів (facebook.com/kvasssssss)

"Та водії через це так і поводяться, бо за дітей ніхто не заступається. А може краще не тільки фото водіїв викладати, а ще й пасажирів? Наприклад, ось це би*ло виставило дитину, а ось це промовчало", - відзначив Сергій Дунко.

Скріншот коментарів (facebook.com/kvasssssss)

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 12 червня, у Львові з маршрутки випала дитина. Як видно на відео, жінка з хлопчиком віком близько 6−8 років підійшли до задніх дверей маршрутки. Водій, рушив з місця, забувши закрити двері. Коли автобус вже рушав, мати вирішила посадити дитину всередину транспортного засобу. Через кілька секунд хлопчик випав з дверей автобуса.

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