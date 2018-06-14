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Соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки (фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 10:49
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Водитель высадил мальчика, хотя тот имел право на бесплатный проезд

Во Львове водитель нагло выгнал ребенка из маршрутки, мотивируя это тем, что у него было недействительное удостоверение на бесплатный проезд. Об этом на своей странице в Facebook рассказал отец мальчика, Андрей Квасница.

По его словам, инцидент произошел на маршруте 133 (Львов-Ковири).

"Люди берегите своих детей от горе-водителей! Водитель маршутного такси номер 133 (Львов-Ковири) высадил несовершеннолетнего сына, обвиняя в том, что недействительное удостоверение многодетной семьи (которым пользуется уже два года)", - рассказал отец ребенка.

Фото: Водитель высадил ребенка (facebook.com/kvasssssss)

По его словам, водитель даже отказался довезти мальчика до того места, где его ждали родители.

Фото: Водитель высадил ребенка (facebook.com/kvasssssss)

"На просьбу сына доехать с ним до места, где я его ждал ответил:
- "На следующей остановке выйдешь из маршутки". То есть отказался его довезти. Я считаю, что таким водителям нельзя работать с людьми!" – подытожил Квасница.

Скриншот поста (facebook.com/kvasssssss)

Пользователи соцсетей были возмущены поведением водителя.

"Та же история. Моего сына не хотел взять по студенському и высадил. Нужно что-то решать, потому что это уже не первый раз. Кто знает, куда можно обращаться, чтобы меньше было таких наглецов, напиишіть", - рассказала свою историю Наталья Карпяк.

Скриншот комментариев (facebook.com/kvasssssss)

"И водители за это так и ведут себя, потому что за детей никто не заступается. А может лучше не только фото водителей выкладывать, а еще и пассажиров? Например, вот это бы*ло выставило ребенка, а вот это промолчало", - отметил Сергей Дунко.

Скриншот комментариев (facebook.com/kvasssssss)

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 июня, во Львове из маршрутки выпал ребенок. Как видно на видео, женщина с мальчиком в возрасте около 6-8 лет подошли к задней двери маршрутки. Водитель тронулся с места, забыв закрыть дверь. Когда автобус уже трогался, мать решила посадить ребенка внутрь транспортного средства. Через несколько секунд мальчик выпал из дверей автобуса.

История подорожание проезда в общественном транспорте

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Теги: водитель маршрутки, хам, Львов
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