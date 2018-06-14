Соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки (фото)

Водитель высадил мальчика, хотя тот имел право на бесплатный проезд

Во Львове водитель нагло выгнал ребенка из маршрутки, мотивируя это тем, что у него было недействительное удостоверение на бесплатный проезд. Об этом на своей странице в Facebook рассказал отец мальчика, Андрей Квасница.

По его словам, инцидент произошел на маршруте 133 (Львов-Ковири).

"Люди берегите своих детей от горе-водителей! Водитель маршутного такси номер 133 (Львов-Ковири) высадил несовершеннолетнего сына, обвиняя в том, что недействительное удостоверение многодетной семьи (которым пользуется уже два года)", - рассказал отец ребенка.

Фото: Водитель высадил ребенка (facebook.com/kvasssssss)

По его словам, водитель даже отказался довезти мальчика до того места, где его ждали родители.

Фото: Водитель высадил ребенка (facebook.com/kvasssssss)

"На просьбу сына доехать с ним до места, где я его ждал ответил:

- "На следующей остановке выйдешь из маршутки". То есть отказался его довезти. Я считаю, что таким водителям нельзя работать с людьми!" – подытожил Квасница.

Скриншот поста (facebook.com/kvasssssss)

Пользователи соцсетей были возмущены поведением водителя.

"Та же история. Моего сына не хотел взять по студенському и высадил. Нужно что-то решать, потому что это уже не первый раз. Кто знает, куда можно обращаться, чтобы меньше было таких наглецов, напиишіть", - рассказала свою историю Наталья Карпяк.

Скриншот комментариев (facebook.com/kvasssssss)

"И водители за это так и ведут себя, потому что за детей никто не заступается. А может лучше не только фото водителей выкладывать, а еще и пассажиров? Например, вот это бы*ло выставило ребенка, а вот это промолчало", - отметил Сергей Дунко.

Скриншот комментариев (facebook.com/kvasssssss)

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 июня, во Львове из маршрутки выпал ребенок. Как видно на видео, женщина с мальчиком в возрасте около 6-8 лет подошли к задней двери маршрутки. Водитель тронулся с места, забыв закрыть дверь. Когда автобус уже трогался, мать решила посадить ребенка внутрь транспортного средства. Через несколько секунд мальчик выпал из дверей автобуса.

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