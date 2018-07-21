Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)

Скрін фото: Дитячий майданчик відкрита на лінії фронту (vk.com/улицы Донецка)

Жителі окупованого Донецька висловилися, що краще б замість цього полегшили людям перетин КПП

В окупованому Донецьку відбулося урочисте подія – місцева влада похвалилася виконаною роботою з благоустрою території біля контрольно-пропускного пункту "Олександрівка": створені зручні пішохідні доріжки і відкрито дитячий майданчик. Як повідомляється в групі "Вулиці Донецька" в російській соцмережі, на відкриття майданчика прибутку міністр будівництва та житлово-комунального господарства, міністр у справах цивільної оборони і генерал-лейтенант служби цивільного захисту.

Скрін фото: Відкриття дитячого майданчика (vk.com/вулиці Донецька)

Ця новина блискавично викликала бурю обурення і насмішок в соціальних мережах навіть серед жителів окупованого Донецька. Особливу увагу жителів привернув новоспечений генерал-лейтенант: "як, алкаш вже генерал-лейтенант. Скоро самого фельдмаршала обжене".

Скріншот коментарів (vk.com/вулиці Донецька)

Жителі міста всерйоз стурбовані тим, що замість того, щоб пришвидшити прохід через КПП, місцева влада вирішила забезпечити комфорт які чекали: "Я правильно зрозуміла, вони облаштували пропускний пункт, вони хочуть, щоб люди там жили? Замість того щоб прискорити черзі, вони просто поставили лавки? Цікаво, тим, хто перетинає ці межі, це потрібно?", "краще б ще пару комп'ютерів додали з людьми Щоб не довелося там годинами гуляти по цих доріжках", "так, скоро там будиночки спорудять, і будуть здавати подобово".

Скріншот коментарів (vk.com/вулиці Донецька)

Не обійшлося і без іронії: "так ці багатогодинні черги-пробки потрібні для того, щоб друга пільгова черга існувала, яка проїжджає за гроші за прискореною програмою. Без цього чистилища другу дорогу в рай" платній не зробиш", "були на цьому майданчику. Який кайф, все життя мріяла з дитиною на КПП покататися з гірки. Ніде в світі такого немає, тільки у нас поспішайте".

Скрін фото: КПП "Олександрівка" (vk.com/улицы Донецька)

Скрін фото: Відкриття дитячого майданчика (vk.com/вулиці Донецька)

До речі, нещодавно один донецький блогер показаляк реально живуть нині донеччани. За його словами пустельні вулиці міста, а жителі міста хворіють.

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Відео: РБК-Україна