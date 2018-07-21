Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)

STYLER LIFE 21.07.2018 - 16:13
Скрін фото: Дитячий майданчик відкрита на лінії фронту (vk.com/улицы Донецка) Скрін фото: Дитячий майданчик відкрита на лінії фронту (vk.com/улицы Донецка)

Жителі окупованого Донецька висловилися, що краще б замість цього полегшили людям перетин КПП

В окупованому Донецьку відбулося урочисте подія – місцева влада похвалилася виконаною роботою з благоустрою території біля контрольно-пропускного пункту "Олександрівка": створені зручні пішохідні доріжки і відкрито дитячий майданчик. Як повідомляється в групі "Вулиці Донецька" в російській соцмережі, на відкриття майданчика прибутку міністр будівництва та житлово-комунального господарства, міністр у справах цивільної оборони і генерал-лейтенант служби цивільного захисту.

Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)

Скрін фото: Відкриття дитячого майданчика (vk.com/вулиці Донецька)

Ця новина блискавично викликала бурю обурення і насмішок в соціальних мережах навіть серед жителів окупованого Донецька. Особливу увагу жителів привернув новоспечений генерал-лейтенант: "як, алкаш вже генерал-лейтенант. Скоро самого фельдмаршала обжене".

Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)

Скріншот коментарів (vk.com/вулиці Донецька)

Жителі міста всерйоз стурбовані тим, що замість того, щоб пришвидшити прохід через КПП, місцева влада вирішила забезпечити комфорт які чекали: "Я правильно зрозуміла, вони облаштували пропускний пункт, вони хочуть, щоб люди там жили? Замість того щоб прискорити черзі, вони просто поставили лавки? Цікаво, тим, хто перетинає ці межі, це потрібно?", "краще б ще пару комп'ютерів додали з людьми Щоб не довелося там годинами гуляти по цих доріжках", "так, скоро там будиночки спорудять, і будуть здавати подобово".

Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)

Скріншот коментарів (vk.com/вулиці Донецька)

Не обійшлося і без іронії: "так ці багатогодинні черги-пробки потрібні для того, щоб друга пільгова черга існувала, яка проїжджає за гроші за прискореною програмою. Без цього чистилища другу дорогу в рай" платній не зробиш", "були на цьому майданчику. Який кайф, все життя мріяла з дитиною на КПП покататися з гірки. Ніде в світі такого немає, тільки у нас поспішайте".

Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)

Скрін фото: КПП "Олександрівка" (vk.com/улицы Донецька)

 

Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)
Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)
Соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика на лінії фронту (фото)
 

Скрін фото: Відкриття дитячого майданчика (vk.com/вулиці Донецька)

До речі, нещодавно один донецький блогер показаляк реально живуть нині донеччани. За його словами пустельні вулиці міста, а жителі міста хворіють.

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Відео: РБК-Україна

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Теги:  соцмережі,  Донецкая область,  детская площадка