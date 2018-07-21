Соцсети возмутило торжественное открытие детской площадки на линии фронта (фото)

Скрин фото: Детская площадка открытая на линии фронта (vk.com/улицы Донецка)

Жители оккупированого Донецка высказались, что лучше бы вместо этого облегчили людям пересечение КПП

Вчера в оккупированном Донецке произошло торжественное событие – местная "власть" похвасталась проделанной работой по благоустройству территории у контрольно-пропускного пункта "Александровка": созданы удобные пешеходные дорожки и открыта детская площадка. Как сообщается в группе "Улицы Донецка" в российской соцсети, на открытие площадки прибыли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министр по делам гражданской обороны и генерал-лейтенант службы гражданской защиты.

Скрин фото: Открытие детской площадки (vk.com/улицы Донецка)

Эта новость молниеносно вызвала бурю негодований и насмешек в социальных сетях даже среди жителей оккупированного Донецка. Особое внимание жителей привлек новоиспеченный генерал-лейтенант: "Во как, алкаш уже генерал-лейтенант. Скоро самого фельдмаршала обгонит", "на фото петух, который хотел отжать катер. Так громко СМИ кукарекали, а ему пох, только звезды на пагоны прикручивает".

Скриншот комментариев (vk.com/улицы Донецка)

Жители города всерьез обеспокоены тем, что вместо того, чтобы ускорить проход через КПП, местная "власть" решила обеспечить комфорт ожидающим: "Я правильно поняла, они обустроили пропускной пункт, они хотят, чтобы люди там жили? Вместо того чтобы ускорить очереди, они просто лавки поставили? Интересно, тем, кто пересекает эти границы, это нужно?", "лучше бы еще пару компьютеров добавили с людьми. Чтобы не пришлось там часами гулять по этим дорожкам", "да, скоро там домики соорудят, и будут сдавать посуточно".

Скриншот комментариев (vk.com/улицы Донецка)

Не обошлось и без иронии: "так эти многочасовые очереди-пробки нужны для того, чтобы вторая льготная очередь существовала, которая проезжает за деньги по ускоренной программе. Без этого чистилища вторую дорогу "в рай" платной не сделаешь", "были на этой площадке. Какой кайф, всю жизнь мечтала с ребенком на КПП с горки покататься. Нигде в мире такого нет, только у нас, спешите".

Скрин фото: КПП "Александровка" (vk.com/улицы Донецка)

Скрин фото: Открытие детской площадки (vk.com/улицы Донецка)

Кстати, недавно один донецкий блогер показал, как реально живут сейчас дончане. По его словам улицы города пустынны, а жители города болеют.

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Видео: РБК-Украина