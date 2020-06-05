Рада церков кличе Зеленського на особисту розмову: що обговорюватимуть

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій ініціювала зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій має намір обговорити проблематику комерційного сурогатного материнства і тему сімейної політики.

Також на порядку денному зазначені питання щодо протидії домашньому насильству, яке збільшилося під час карантину. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРЦіРО.

Зауважується, що ці питання та інші соціальні виклики, які "потребують налагодження державно-конфесійної взаємодії", Рада пропонує обговорити при особистій зустрічі з гарантом.

"Особливим резонансом відгукується в суспільстві проблематика комерційного сурогатного материнства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак багато років перетворилося на бізнес з торгівлі дітьми в Україні. У підсумку, кілька тижнів все суспільство могло спостерігати, як кілька десятків немовлят були покинуті у київському готелі, як "товар", за яким не прийшов покупець", - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті ВРЦіРО підтримала заяву уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби щодо ризиків, з якими стикаються жінки та діти, народжені в результаті сурогатного материнства.

Також у Раді Церков наголосили на необхідності формування державної сімейної політики з урахуванням "катастрофічної демографічної ситуації в Україні, великого відсотка розлучень і дітей, які виховуються у неповних сім'ях".

У ВРЦіРО, зокрема, виступили за впровадження в навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя та ліквідацію системи утримання та виховання дітей в інтернатних закладах. Водночас потрібно популяризувати усиновлення.

Висловлюючись щодо ситуації з домашнім насильством, Рада Церков закликає уряд і парламент "замість ратифікації так званої Стамбульської Конвенції, яка ангажована гендерною ідеологією" розвивати національне законодавство України щодо протидії домашньому насильству та насильству проти жінок.

"Тобто піти шляхом тих країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (як приклад, Велика Британія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія)", - пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, що наприкінці квітня спалахнув гучний скандал через те, що в столичному готелі "Венеція" перебувають близько 50 немовлят, народжених для іноземців від сурогатних матерів.

Пізніше власник клініки сурогатного материнства зізнався, що скандальний відеоролик про ситуацію в готелі знімали спеціально для того, щоб в умовах карантину іноземцям дозволили потрапити в країну і забрати дітей.

Також нещодавно повідомлялося, що в Україні 42 тисячі дітей повернули з інтернатів у проблемні родини, нічого не перевіривши.