Ці поради допоможуть вам не купувати зайвого в магазині

Підвищення цін в магазинах змушують задуматися про економію та обмеження себе в тих покупках, які насправді не потрібні. Для цього необхідно знати деякі нюанси про магазини.
Які поради допоможуть вам менше витрачати в супермаркеті та вчасно відмовитися від непотрібних покупок - читайте в матеріалі нижче.
Перевірте ваші шафки з продуктами та побутовою хімією. Викиньте все, що давно зіпсовано і складіть список того, що вам знадобиться в найближчий місяць. Добре подумайте, без яких продуктів ви спокійно можете обійтися.
Якщо ви регулярно купуєте пачку какао, але використовуєте з неї одну-дві ложки раз в кілька місяців, то не варто її знову купувати.
Розпишіть приблизне меню на тиждень і проставте необхідну кількість продуктів. Зазвичай ми робимо навпаки - закуповуємо продукти про запас, а потім придумуємо, що з них приготувати.
Тепер спробуйте вчинити навпаки та проведіть цей експеримент протягом одного тижня - проаналізуйте результати.
Перед походом в магазин складіть список необхідних продуктів і купуйте строго за цим списком. Не складайте в кошик нічого зайвого. Навіщо вам 2 кг крупи, яку ви вживаєте максимум раз на місяць?
Купувати всі продукти в одному супермаркеті - це дуже зручно. Але свіжі овочі та зелень краще купити на ринку, м'ясо - в спеціалізованому м'ясному магазині, де вам відріжуть рівно стільки, скільки потрібно.
Рибу варто подивитися в рибному магазині, а побутова хімія на пару гривень дешевше в спеціальному магазині. У звичайному хлібному магазині булочки можуть виявитися на порядок смачніше і дешевше.
Намагайтеся закупити продукти на тиждень за один раз і виділіть для цього півдня у вихідний. Якщо ви сьогодні вирішите купити сир на ринку, а за овочами вирішите сходити завтра - то це прямий шлях до додаткових витрат.
Не купуйте продукти, тому що вони по акції, зі знижкою, вам раптово захотілося або все навколо говорять про дефіцит.
Один з таких прикладів - сіль. Вона зникла з магазинів буквально на кілька днів, ціна злетіла в три рази. А ще через тиждень сіль знову з'явилася скрізь і за звичайною ціною.
В оптових магазинах можна купити запас деяких продуктів відразу на місяць - це крупи, макарони, цукор, борошно і спеції. Вони не псуються і можна купити відразу необхідну кількість за низькою ціною.
Якщо у вас немає великої родини й ви не використовуєте 5 кг борошна в місяць, то купіть частину продуктів з кимось із друзів в складчину. Розділіть велику упаковку навпіл і це буде вигідно обом сторонам.
Найдорожчі товари знаходяться на рівні очей і рук покупця. Найдешевші - на нижніх полицях. Якщо перед вами величезний стелаж з макаронами - гляньте на ціни на нижніх полицях, там точно дешевше.
Якщо ви вирушили на закупівлі в великий супермаркет, то там зазвичай всі продукти стоять по відділах. Не заїжджайте з візком в ті відділи, де ви нічого не збираєтеся купувати й цих продуктів немає у вашому списку.
Цей метод відмінно спрацьовує і тому є підтвердження в багатьох дослідженнях. Голодна людина складає в кошик на 10-20% товарів більше. Сита не намагається "з'їсти" очима все, що бачить і йде з меншим чеком.
Вимкніть в супермаркеті автопілот і не думайте ні про що, крім закупівлі продуктів. Не базікайте під час прогулянки по супермаркету телефоном.
Зазвичай такі ситуації призводять до того, що ви купуєте неякісний товар, побиті овочі або кладете в кошик, не дивлячись на ціну.
Завжди платіть за товар, а не за бренд або красиву упаковку. Дуже часто у нас спрацьовує голос реклами в голові, і ми купуємо те, що активно рекламують. І поруч стоїть аналог з меншою ціною і точно такою ж якістю.
Продукти в непоказній упаковці можуть виявитися набагато смачніше, ніж те, що в яскравому пакеті або коробці. Сипучі продукти на порядок дешевше тих, які в яскравій упаковці, а смак точно такий же і часом навіть краще.
На полицях часто стоїть однаковий товар, але з різними цінами. Через дорожнечу упаковка крупи важить тепер 800 г, а пляшка рослинної олії не 1 л, а 800-850 мл. Порівняйте ціну і вагу товару.
Набагато вигідніше зараз приготувати будь-яку страву самостійно. Можна точно такі ж напівфабрикати зробити самостійно і зберігати їх в морозилці.
Миті овочі завжди дорожче брудних, нарізний хліб і сир дорожче цілих. Ви ж можете помити та порізати самостійно?
Не відмовляйтеся від продуктів, які коштують дешевше. Візьміть на пробу субпродукти - печінку або сердечка. Пошукайте цікавий рецепт і спробуйте приготувати.
Немає гречки в супермаркеті, але є січка - спробуйте, вона не менш смачна. А інші крупи значно дешевше, але не менш смачні та корисні.
Не хапайте першу черешню або полуницю, почекайте, коли її стане на ринку і в супермаркетах багато. Ціна за тиждень опускається практично у два рази. Свіжі овочі та фрукти набагато дешевше тепличних.
Не забувайте робити власні заготовки на зиму - заморозка, сушка, консервування. Взимку це заощадить вам багато грошей.
Це самий прямий спосіб купити щось зайве. І не набирайте повний кошик, якщо Ви зайшли тільки по хліб і молоко. Виходьте до каси тільки з хлібом і молоком.
Товари зі знижкою або по акції найчастіше ті, які потрібно продати швидше, через те, що термін придатності закінчується.
Втомлена людина гірше контролює свої покупки та частіше купує те, що їй не потрібно. Зазвичай після роботи вам хочеться всього і відразу, а насправді - відпочинок і вечерю.
Зони біля кас спеціально заповнені солодощами, жувальними гумками, серветками та іншою дрібницею. Статистика показує, що кожен другий покупець бере на касі хоч що-небудь, Поки стоїть в черзі.
Це дуже складно, але дозволяє економити кошти. Діти зазвичай просять солодощі, іграшки та багато іншого. І ви погоджуєтеся. Тому на закупівлі ходите по можливості без улюблених малюків.
До речі, раніше ми писали про те, від яких буденних речей варто відмовитися для економії грошей.
А ще розповідали про те, як правильно розпоряджатися своїми витратами під час війни.