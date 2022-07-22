Эти советы помогут вам не покупать лишнего в магазине

1. Сделайте ревизию дома

Проверьте ваши шкафчики с продуктами и бытовой химией. Выбросьте все, что давно испорчено и составьте список того, что вам понадобится в ближайший месяц. Хорошо подумайте, без каких продуктов вы спокойно можете обойтись.

Если вы регулярно покупаете пачку какао, но используете из нее одну-две ложки раз в несколько месяцев, то не стоит ее снова покупать.

2. Составляйте меню

Распишите приблизительное меню на неделю и проставьте необходимое количество продуктов. Обычно мы поступаем наоборот - закупаем продукты впрок, а потом придумываем, что из них приготовить.

Теперь попробуйте поступить наоборот и проведите этот эксперимент в течении одной недели - проанализируйте результаты.

3. Пишите список

Перед походом в магазин составьте список необходимых продуктов и покупайте строго по этому списку. Не складывайте в корзину ничего лишнего. Зачем вам 2 кг крупы, которую вы употребляете максимум раз в месяц?

4. Сравнивайте цены

Покупать все продукты в одном супермаркете - это очень удобно. Но свежие овощи и зелень лучше купить на рынке, мясо - в специализированном мясном магазине, где вам отрежут ровно столько, сколько нужно.

Рыбу стоит посмотреть в рыбном магазине, а бытовая химия на пару гривен дешевле в специальном магазине. В обычном хлебном магазине булочки могут оказаться на порядок вкуснее и дешевле.

5. Закупки раз в неделю

Старайтесь закупить продукты на неделю за один раз и выделите для этого полдня в выходной. Если вы сегодня решите купить творог на рынке, а за овощами решите сходить завтра - то это прямой путь к дополнительным тратам.

6. Избегайте импульсивных покупок

Не покупайте продукты, потому что они по акции, со скидкой, вам внезапно захотелось или все вокруг говорят о дефиците.

Один из таких примеров - соль. Она исчезла из магазинов буквально на несколько дней, цена взлетела в три раза. А еще через неделю соль снова появилась везде и по обычной цене.

7. Посещайте оптовые магазины

В оптовых магазинах можно купить запас некоторых продуктов сразу на месяц - это крупы, макароны, сахар, мука и специи. Они не портятся и можно купить сразу необходимое количество по низкой цене.

8. Покупайте в складчину

Если у вас нет большой семьи и вы не используете 5 кг муки в месяц, то закупите часть продуктов с кем-то из друзей в складчину. Разделите большую упаковку пополам и это будет выгодно обеим сторонам.

9. В супермаркете смотрите вниз

Самые дорогие товары находятся на уровне глаз и рук покупателя. Самые дешевые - на нижних полках. Если перед вами огромный стеллаж с макаронами - гляньте на цены на нижних полках, там точно дешевле.

10. Не заходите в ненужные отделы

Если вы отправились на закупки в большой супермаркет, то там обычно все продукты стоят по отделам. Не заезжайте с тележкой в те отделы, где вы ничего не собираетесь покупать и этих продуктов нет в вашем списке.

11. Ходите в супермаркет сытыми

Этот метод отлично срабатывает и тому есть подтверждение во многих исследованиях. Голодный человек складывает в корзину на 10-20% товаров больше. Сытый не пытается "съесть" глазами все, что видит и уходит с меньшим чеком.

12. Не отвлекайтесь

Отключите в супермаркете автопилот и не думайте ни о чем, кроме закупки продуктов. Не болтайте во время прогулки по супермаркету по телефону.

Обычно такие ситуации приводят к тому, что вы покупаете некачественный товар, побитые овощи или кладете в корзину, не глядя на цену.

13. Не придавайте значения упаковке

Всегда платите за товар, а не за бренд или красивую упаковку. Очень часто у нас срабатывает голос рекламы в голове, и мы покупаем то, что активно рекламируют. И рядом стоит аналог с меньшей ценой и точно таким же качеством.

Продукты в невзрачной упаковке могут оказаться намного вкуснее, чем то, что в ярком пакете или коробке. Сыпучие продукты на порядок дешевле тех, которые в яркой упаковке, а вкус точно такой же и порой даже лучше.

14. Читайте этикетки

На полках часто стоит одинаковый товар, но с разными ценами. Из-за дороговизны упаковка крупы весит теперь 800 г, а бутылка растительного масла не 1 л, а 800-850 мл. Сравните цену и вес товара.

15. Откажитесь от полуфабрикатов

Намного выгоднее сейчас приготовить любое блюдо самостоятельно. Можно точно такие же полуфабрикаты сделать самостоятельно и хранить их в морозилке.

Мытые овощи всегда дороже грязных, нарезной хлеб и сыр дороже целых. Вы же можете помыть и порезать самостоятельно?

16. Пробуйте новое

Не отказывайтесь от продуктов, которые стоят дешевле. Возьмите на пробу субпродукты - печень или сердечки. Поищите интересный рецепт и попробуйте приготовить.

Нет гречки в супермаркете, но есть сечка - попробуйте, она не менее вкусная. А другие крупы значительно дешевле, но не менее вкусные и полезные.

17. Покупайте сезонные овощи и фрукты

Не хватайте первую черешню или клубнику, подождите, когда ее станет на рынке и в супермаркетах много. Цена за неделю опускается практически в два раза. Свежие овощи и фрукты намного дешевле тепличных.

Не забывайте делать собственные заготовки на зиму - заморозка, сушка, консервирование. Зимой это сэкономит вам много денег.

18. Не ходите в магазин "просто так"

Это самый прямой способ купить что-то лишнее. И не набирайте полную корзину, если вы зашли только за хлебом и молоком. Выходите к кассе только с хлебом и молоком.

19. Всегда проверяйте срок годности

Товары со скидкой или по акции чаще всего те, которые нужно продать побыстрее, так как срок годности на исходе.

20. Не ходите в магазин после работы

Уставший человек хуже контролирует свои покупки и чаще покупает то, что ему не нужно. Обычно после работы вам хочется всего и сразу, а на самом деле - отдых и ужин.

21. На кассе смотрите в свою корзину

Зоны возле касс специально заполнены сладостями, жевательными резинками, салфетками и прочей мелочью. Статистика показывает, что каждый второй покупатель берет на кассе хоть что-нибудь, пока стоит в очереди.

22. Делайте закупки без детей

Это очень сложно, но позволяет экономить средства. Дети обычно просят сладости, игрушки и многое другое. И вы соглашаетесь. Поэтому на закупки ходите по возможности без любимых малышей.