Зовсім знахабніли: під Києвом п'яний росіянин побив поліцейського

Недалеко від села Гора (Київська область) росіянин побив поліцейського. Нетверезий громадянин країни-агресора накинувся з кулаками на правоохоронця 2 квітня, передає УНН.

Наголошується, що офіцер поліції зупинив автомобіль Mercedes-benz GL350 CDI для перевірки документів. За кермом автомобіля перебувала громадянка України і неадекватний росіянин.

Відразу після зупинки він вийшов з автомобіля та напав на поліцейського, ударивши його кулаком у обличчя. Правоохоронець застосував проти нього балончик із сльозогінним газом та надів наручники.

Пізніше з'ясувалося, що нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зловмисника затримали, а за фактом нападу на поліцейського розпочато досудове розслідування.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на дану ситуацію. Деякі вважають дивним, що правоохоронець не зміг дати відсіч:

Фото: РБК-Украина

"У поліцейського неналежна підготовка!" - зазначив перший.

"Мда, щось підбір якийсь не такий у полісів" - підтримав другий.

"У поліцейського зброї не було?" - здивовано запитав третій.

"Ну, тепер посидить в українській в'язниці", - іронічно сказав п'ятий.

Нагадаємо, що у Донецькій області побили члена виборчої комісії. Відзначається, що правоохоронці отримали дзвінок від 41-річного члена виборчої комісії, який повідомив про побиття під час спроби відеофіксації виборчого процесу в залі для голосувань.

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