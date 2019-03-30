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Під Києвом чоловік через ревнощі задушив свою дружину та викинув з вікна

STYLERПодії    30.03.2019 - 12:51
Під Києвом чоловік через ревнощі задушив свою дружину та викинув з вікна
У Фастові чоловік задушив дружину та викинув тіло у вікно (фото: РБК-Україна)

У Фастові чоловік вбив дружину через ревнощі

У Фастові чоловік задушив дружину та викинув тіло у вікно з четвертого поверху. Інцидент стався під час сварки на ґрунті ревнощів. 51-річний чоловік спочатку побив свою дружину, після чого схопив за горло і придушив, потім викинув свою співмешканку з вікна квартири. Про це повідомляє Прокуратура Київської області.

У листопаді 2018 року між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час сімейних розборок чоловік завдав жінці декілька ударів по обличчю, після чого схопив за горло і придушив. Після скоєного чоловік виштовхнув 49-річну постраждалу через вікно квартири, розташованої на четвертому поверсі житлового будинку в м. Фастів. В результаті падіння жінка померла на місці пригоди від отриманих тілесних ушкоджень.

Фастівської місцевою Прокуратурою Київської області направлено до суду обвинувальний акт відносно 51-річного жителя м. Фастова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Під Києвом чоловік через ревнощі задушив свою дружину та викинув з вікна

У Фастові чоловік задушив дружину та викинув тіло у вікно (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше молода мати викинула з вікна свою дворічну дочку. 21-річна жінка, перебуваючи в неадекватному стані, викинула з вікна 9-го поверху багатоповерхового будинку свою дитину. За попередніми даними, жінка отримала серйозну травму хребта.

Також ми писали, що волонтер врятував немовля, якого викинули з вікна третього поверху. Невідомий волонтер зловив однорічну дитину, яку мати викинула з вікна третього поверху під час пожежі.

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