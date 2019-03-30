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Под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену и выбросил из окна

STYLERПроисшествия    30.03.2019 - 12:51
Под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену и выбросил из окна
В Фастове мужчина задушил жену и выбросил тело в окно (коллаж РБК-Украина)

В Фастове мужчина убил жену из-за ревности

В Фастове мужчина задушил жену и выбросил тело в окно с четвертого этажа. Инцидент произошел во время ссоры на почве ревности. 51-летний мужчина сначала избил свою супругу, после чего схватил за горло и придушил, затем выбросил свою сожительницу из окна квартиры. Об этом сообщает Прокуратура Киевской области.

В ноябре 2018 года между супругами возникла ссора на почве ревности. Во время семейных разборок мужчина нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил. После содеянного мужчина вытолкнул 49-летнюю пострадавшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г. Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Фастовской местной Прокуратурой Киевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя г. Фастова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену и выбросил из окна

В Фастове мужчина задушил жену и выбросил тело в окно (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что ранее молодая мать выбросила из окна свою двухлетнюю дочь. 21-летняя женщина, находясь в неадекватном состоянии, выбросила из окна 9-го этажа многоэтажного дома своего ребенка. По предварительным данным, женщина получила серьезную травму позвоночника.

Также мы писали, что волонтер спас младенца, которого выбросили из окна третьего этажа. Неизвестный волонтер поймал годовалого ребенка, которого мать выбросила из окна третьего этажа во время пожара.

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