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Волонтер спас младенца, которого выбросили из окна третьего этажа

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 09:24

Видео: YouTube/ТСН

Неизвестный волонтер поймал годовалого ребенка, которого мать выбросила из окна третьего этажа во время пожара. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в одном из американских городков во время страшного пожара. Жители дома оказались в ловушке на верхних этажах из-за огня, который охватил нижние этажи. Мама с годовалым малышом была на третьем этаже. Для того, чтобы спасти маленького ребенка, спасатели не могли применить брезент или батут, так как младенец мог повредить свои неокрепшие еще кости.

Когда огонь стал подступать ближе, мама, после некоторых раздумий, решилась на отчаянный шаг, чтобы спасти малыша. Она выбросила его из окна третьего этажа. Один из спасателей-волонтеров поймал ребенка. Малыш не пострадал.

После этого спасатели смогли растянуть специальный тент и эвакуировать остальных жильцов дома. Всего в ловушке оказалось шесть человек, и никто из них не пострадал.

 

Скриншоты из видео (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что появилось видео с кадрами обгоревшей крыши больницы во Львове.

А также сообщали о том, что в сеть попали фотографии и видео кота из Калифорнии, который искренне благодарил пожарного за свое спасение.

Видео: РБК-Украина

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