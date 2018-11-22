Пожар во Львове: появилось видео с кадрами обгоревшей крыши больницы

Возгорание произошло вчера, 21 ноября
В среду,21 ноября, около 11:30 правоохранителям поступило сообщение о пожаре в одном из помещений Львовской областной клинической больницы, расположенном на улице Черниговской во Львове. А сегодня появились кадры со зданием сгоревшей больницы, снятые с дрона. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter-аккаунте "Львов". Автор видео – Игорь Мартынов.
На видео показана обугленная и полуразрушенная крыша здания. К сожалению, не понятно, насколько сильные разрушения огонь причинил внутри здания. Однако можно увидеть, что спасателям все-таки вовремя удалось локализовать пламя и потушить пожар
Известно, что спасатели пытались локализовать пожар. Во время пожара производилась эвакуация персонала и пациентов медучреждения. После завершения пожарно-спасательных работ правоохранители начали осмотр здания для выяснения причины возгорания.
Відео львівської обласної клінічної лікарні після пожежі, зняте з дрона— Львів (@lvivingxpress) November 22, 2018
Автор Ігор Мартинів pic.twitter.com/VYgNwUDb1q
Видео: обгоревшая крыша больницы во Львове (twitter.com/lvivingxpress)
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Видео: РБК-Украина