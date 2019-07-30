Спалили і закопали: будівельники під Києвом жорстоко розправилися з хлопцем (фото)

В Ірпені співробітники поліції знайшли труп молодого чоловіка, який виявився уродженцем Житомирської області. Стало відомо, що він поїхав на заробітки в Київську область і зник тиждень тому. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Батьки хлопця заявили, що їх син Євген працював на будівництві в Ірпені і потім перестав виходити на зв'язок. Поліція завітала на місце роботи потерпілого та поспілкувалася з його колегами.

Будівельники жорстоко вбили хлопця під Києвом (фото: facebook.com/Андрій Небитов)

Прораб і подсобник плуталися у свідченнях і це викликало підозру у правоохоронців. Вони більш детально допитали будівельників, і вони зізналися, що вбили хлопця, бо той нібито вкрав 600 доларів.

Будівельники жорстоко вбили хлопця під Києвом (фото: facebook.com/Андрій Небитов)

Вбивці вивезли молодого чоловіка в ліс, там підпалили його і закопали в землю. В ході слідства "вкрадені" гроші знайшлися у прораба. Тепер вбивцям загрожує серйозне покарання.

Будівельники жорстоко вбили хлопця під Києвом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

Нагадаємо, що з'явилися моторошні подробиці вбивства українки в Берліні, тіло якої було виявлено в квартирі, де вона була робітницею. Поліція затримала роботодавця дівчини.

Раніше повідомлялося про те, що стали відомі нові деталі звірячого вбивства 19-річної дівчини під Дніпром, яка ввечері гуляла з одним, але додому так і не повернулася.