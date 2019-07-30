Сожгли и закопали: под Киевом строители жестоко расправились с парнем (фото)

В Ирпене сотрудники полиции нашли труп молодого человека, который оказался уроженцем Житомирской области. Стало известно, что он поехал на заработки в Киевскую область и пропал неделю назад. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Родители парня заявили, что их сын Евгений работал на стройке в Ирпене и потом перестал выходить на связь. Полиция наведалась на место работы потерпевшего и пообщалась с его коллегами.

Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Прораб и подсобник путались в показаниях и это вызвало подозрение у правоохранителей. Они более детально допросили строителей, и они признались, что убили парня, потому что тот якобы украл 600 долларов.

Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Убийцы вывезли молодого человека в лес, там его подожгли и закопали в землю. В ходе следствия "украденные" деньги нашлись у прораба. Теперь убийцам грозит серьезное наказание.

Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Напомним, что появились жуткие подробности убийства украинки в Берлине, тело которой было обнаружено в квартире, где она была домработницей. Полиция задержала работодателя девушки.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые детали зверского убийства 19-летней девушки под Днепром, которая вечером гуляла с другом, но домой так и не вернулась.