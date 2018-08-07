Рятувала дитину: в Одесі гойдалки проломили череп молодій жінці

Ілюстративне фото (facebook.com/novput)

На дитячому майданчику в одному з районів Південної Пальміри стався нещасний випадок

В Одесі гойдалки на дитячому майданчику проломили череп молодій жінці. Нещасний випадок, як пише місцеве видання 048.ua, стався на Котовського у понеділок, 6 серпня.

Злощасний дитячий майданчик знаходиться за адресою Дніпропетровська дорога, 97.

Очевидець Вікторія Соловей розповіла, що під час того, як діти каталися на гойдалках, на майданчик раптово побіг дворічний хлопчик. Його молода мама тут же поспішила за дитиною. У цей момент гойдалки з усієї сили вдарили одеситку.

"Мама від удару втрачає свідомість і отримує два переломи зі зміщенням, при яких потрібна операція. Якби мама не встигла, дитину просто б вбило", - з жахом прокоментувала подію Соловей.

Як видно на фото, опублікованому виданням, конструкція не обгороджена парканом.

Злощасні гойдалки (фото: 048.ua)

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Відео: РБК-Україна