Спасала ребенка: в Одессе качели проломили череп молодой женщине

Иллюстративное фото (facebook.com/novput)

На детской площадке в одном из районов Южной Пальмиры произошел несчастный случай

В Одессе качели на детской площадке проломили череп молодой женщине. Несчастный случай, как пишет местное издание 048.ua, произошел на Котовского в понедельник, 6 августа.

Злополучная детская площадка находится по адресу Днепропетровская дорога, 97.

Очевидец Виктория Соловей рассказала, что во время того, как на дети катались на качелях, на площадку внезапно побежал двухлетний мальчик. Его молодая мама тут же поспешила за ребенком. В этот момент качели со всей силы ударили одесситку.

"Мама от удара теряет сознание и получает два перелома со смещением, при которых нужна операция. Если бы мама не успела, ребенка бы просто убило", - с ужасом прокомментировала произошедшее Соловей.

Как видно на фото, опубликованном изданием, конструкция не огорожена забором.

Злополучные качели (фото: 048.ua)

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Видео: РБК-Украина