"Врятувати від цькування": чому не варто називати дітей екзотичними іменами

Фото: Незвичні імена для дітей в Україні (pixabay.com)

Через екзотичні імена діти часто стикаються із пресингом у школі, нагадує очільник столичної юстиції Станіслав Куценко

У кожній країні знаходяться люди, які протягом життя змінюють імена. Україна – не виключення. Протягом останніх п'яти років понад 100 тисяч українців змінили ім'я, каже офіційна статистика столичного Управління юстиції.

Часто українці змінюють імена на ті, що прийнято вважати традиційними і популярними. Наприклад, жінки обирають собі імена Анастасія, Софія, Тетяна. Чоловіки – Олександр, Ярослав тощо. Але часто для своїх дітей українці вибирають дуже незвичні імена.

До речі, однією з причин для зміни імені може бути те, що при народженні батьки дають, м’яко кажучи, незвичні імена. Вже будучи дорослою, людина нерідко хоче забути про це і змінити ім'я. Про це у коментарі для Styler розповів очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

“Буває, дітей називають і Черешня, і Золото, і Мерседес”

"Є законопроект, який має унормувати присвоєння дивних імен для новонароджених (законопроект 9092, зареєстрований у ВР 18 вересня 2018 року, пропонує заборонити давати "екзотичні" імена – ред.). Бо бажання батьків присвоїти дитині певне екзотичне ім'я не повинно порушувати законні права дитини", - каже Станіслав Куценко.

За його словами, сучасні реалії вимагають більш чітких приписів нормативних актів щодо регулювання права на ім'я.

Фото: За попередні роки в Україні були зареєстровані такі імена як Черешня, Атлантида, Таймер, Космос, Сервер, Княгиня, Ізраїль (pixabay.com)

"Бо, буває, у нас дітей називають і Черешня, і Золото, і Мерседес. Люди часом називають своїх дітей абсолютно різноманітно й іноді - дуже дивно", - додає він.

Згідно даними Міністерства юстиції, за попередні роки в Україні були зареєстровані такі імена як Черешня, Атлантида, Таймер, Космос, Сервер, Княгиня, Ізраїль, Мілорд та навіть Янукович.

Передбачається, що коли за законопроект проголосують, то буде заборонено використовувати в іменах абревіатури, назви лікарських засобів, казкових героїв.

"Звісно, буде також заборонена нецензурна лексика й інші подібні речі. У нас зараз єдине правило - присвоєння імені керується правописом: за чинними законами, в імені не може бути знаків пунктуації та цифр. Це ключова річ. Якщо законопроект буде підтримано у Верховній Раді та підписано Президентом, то він у майбутньому дозволить обмежити та врятувати таких дітей від цькування надалі”, - каже посадовець.

40% дітей піддаються булінгу. Незвичне ім'я – одна з причин

За словами Станіслава Куценка, зміна імені в Україні – явище не надто поширене. Але часто через наявність у дитини різних екзотичніих імен їх цькують у школі та вже пізніше, протягом життя. Це одна з причин змінити ім'я.

"Я переконаний, що батькам треба двічі подумати, перед тим як давати чудернацьке ім'я дитині, тому що це може стати приводом для цькування в школі, до психологічних травм в майбутньому. І навіть важко передбачити, як це може позначитись на дитині у більш старшому віці. З одного боку, це оригінально – називати дитину креативно чи зважаючи на власні забаганки. А з іншого – це часто стає приводом булінгу в школі”, - каже він.

Фото: "У РАЦСах намагаємося з такими батьками поговорити, пояснити та попередити. Адже дуже часто більшість не задумуються про психологічні наслідки для дитини" - юрист (pixabay.com)

З цією проблемою боротися дуже важко, зізнається юрист. Бо до 40% дітей на сьогодні піддаються цькуванню, і ім'я може бути однією із причин для пресингу з боку однолітків.

Звичайно, зараз не накладають на імена ніяких заборон.

“Але у РАЦСах намагаємося з такими батьками поговорити, пояснити та попередити. Адже дуже часто більшість не задумуються про психологічні наслідки для дитини", - підкреслює Станіслав Куценко.

“Я за те, щоб імена були максимально українськими”

В Ісландії, зокрема, заборонено називати дітей іменами, які мають не ісландське походження. А от чи варто ввести подібні обмеження в Україні?

"Я за те, щоб імена були максимально українськими. Я дуже люблю українську мову, нею постійно спілкуюсь і вважаю, що нам потрібно підтримувати і розвивати її”, - каже Куценко.

На його думку, на багато іншомовних слів можна знайти український аналог.

“Звісно, й це не має доходити до якогось абсурду. У нас є чудові українські імена – Святослав, В'ячеслав і так далі. Чому б не звернутися до коріння і не називати дітей нашими традиційними іменами? Підтримуючи таким чином нашу мову і нашу спадщину, ми почнемо більше вірити у себе і досягати більше успіхів, і Україна стане більш успішною", - звертає увагу юрист.

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