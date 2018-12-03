"Спасти от травли": почему не стоит называть детей экзотическими именами

Фото: Необычные имена для детей в Украине (pixabay.com)

Из-за экзотических имен дети часто сталкиваются с прессингом в школе, напоминает глава столичной юстиции Станислав Куценко

В каждой стране находятся люди, которые в течение жизни меняют имена. Украина – не исключение. В течение последних пяти лет более 100 тысяч украинцев изменили имя, говорит официальная статистика столичного Управления юстиции.

Часто украинцы меняют имена на те, которые принято считать традиционными и популярными. Например, женщины выбирают себе имена Анастасия, София, Татьяна. Мужчины – Александр, Ярослав и тому подобное. Но часто для своих детей украинцы выбирают очень уж необычные имена.

Кстати, одной из причин для смены именив будущем может быть то, что при рождении человеку дали какое-то очень нетипичное имя. Уже будучи взрослым, человек нередко хочет забыть об этом и сменить имя. Об этом в комментарии для Styler рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

“Бывает, детей называют и Черешня, и Золото, и Мерседес”

"Есть законопроект, который должен нормировать присвоение странных имен для новорожденных (законопроект 9092, зарегистрированный в ВР 18 сентября 2018 года, предлагает запретить давать "экзотические" имена – ред.). Ведь желание родителей присвоить ребенку определенное экзотическое имя не должно нарушать законные права ребенка", - говорит Станислав Куценко.

По его словам, современные реалии требуют более четких предписаний нормативных актов относительно регулирования права на имя.

Фото: В предыдущие годы в Украине были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Атлантида, Таймер, Космос, Сервер, Княгиня, Израиль (pixabay.com)

"Потому что, бывает, у нас детей называют и Черешня, и Золото, и Мерседес. Люди порой называют своих детей совершенно разнообразно и иногда - очень странно", - добавляет он.

Согласно данным Министерства юстиции, за предыдущие годы в Украине были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Атлантида, Таймер, Космос, Сервер, Княгиня, Израиль, Милорд и даже Янукович.

Предполагается, что если за законопроект проголосуют, то будет запрещено использовать в именах аббревиатуры, названия лекарственных средств, сказочных героев.

"Конечно, будет также запрещена нецензурная лексика и другие подобные вещи. У нас сейчас действует единственное правило - присвоение имени руководствуется правописанием: по действующим законам, в имени не должно быть знаков препинания и цифр. Это ключевая вещь. Если законопроект будет поддержан в Верховной Раде и подписан Президентом, то он в будущем позволит ограничить и спасти таких детей от травли в дальнейшем”, - говорит чиновник.

40% детей подвергаются буллингу. Необычное имя – одна из причин

По словам Станислава Куценко, смена имени в Украине – явление не слишком распространенное. Но часто из-за наличия у ребенка разных экзотических имен детей травят в школе и уже позже, в течение жизни. Это одна из причин сменить имя.

"Я убежден, что родителям надо дважды подумать, перед тем как давать вычурное имя ребенку, потому что это может стать поводом для травли в школе, для психологических травм в будущем. И даже трудно предположить, как это может сказаться на ребенке в более старшем возрасте. С одной стороны, это оригинально – называть ребенка креативно или исходя из собственных прихотей. А с другой – это часто становится поводом для буллинга в школе”, - говорит он.

Фото: "В ЗАГСах стараемся с такими родителями поговорить, объяснить и предупредить. Ведь очень часто большинство не задумываются о психологических последствиях для ребенка" - юрист (pixabay.com)

С этой проблемой бороться очень тяжело, признается юрист. Потому что до 40% детей на сегодняшний день подвергаются травле, и имя может быть одной из причин для прессинга со стороны сверстников.

Конечно, сейчас не накладывают никаких запретов на имена.

“Но в ЗАГСах стараемся с такими родителями поговорить, объяснить и предупредить. Ведь очень часто большинство не задумываются о психологических последствиях для ребенка", - подчеркивает Станислав Куценко.

“Я за то, чтобы имена были максимально украинскими”

В Исландии, в частности, запрещается называть детей именами, которые не имеют исландское происхождение. А вот стоит ввести подобные ограничения в Украине?

"Я за то, чтобы имена были максимально украинскими. Я очень люблю украинский язык, ней постоянно общаюсь на нем и считаю, что нам нужно поддерживать и развивать его”, - говорит Куценко.

По его мнению, на много иноязычных слов можно найти украинский аналог.

“Конечно, и это не должно доходить до какого-то абсурда. У нас есть прекрасные украинские имена – Святослав, Вячеслав и так далее. Почему бы не обратиться к корням и не называть детей нашими традиционными именами? Поддерживая таким образом наш язык и наше наследие, мы начнем больше верить в себя и достигать больше успехов, и Украина станет более успешной", - обращает внимание юрист.

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