"Спи спокійно, воїн": в мережі повідомили про загибель бійця АТО (фото)

Військовий служив у 41 батальйоні

У мережі повідомили про смерть ще одного бійця АТО. На жаль, Україна втратила воїна Миколу Мужчичука. Про втрату повідомила на своїй сторінці в Facebook Аня Косінова.

"Фігові новини. 41 батальйон, у нас знову втрати. Коля Мужичук, Кот, Микола Мужчичук сьогодні вранці покинув нас. Досі повірити не можу, весь ранок на телефоні, але, на жаль, це правда. Юля, дружина Миколи, залишилася з двома дітьми. Даю її реквізити для допомоги сім'ї. Спи спокійно, Воїн, багато тебе люблять, багато хто пам'ятає. Ти віддав свій борг Україні з відсотками", - написала Косінова.

Скріншот (facebook.com/Faliko)

У бійця залишилася дружина з двома дітьми. Для тих, хто хоче допомогти сім'ї загиблого, Аня Косінова дала номер банківської карти.

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Мужичук Юлія Анатоліївна.

Фото: Микола Мужчичук (facebook.com/dobermankh)

Як раніше повідомлялося, у мережі нагадали про подвиги льотчика-героя Волошина.