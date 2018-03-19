"Спи спокойно, воин": в сети сообщили о гибели бойца АТО (фото)

Военный служил в 41 батальоне

В сети сообщили о смерти еще одного бойца АТО. К сожалению, Украина потеряла воина Николая Мужчичука. Об утрате сообщила на своей странице в Facebook Аня Косинова.

"Фиговые новости. 41 батальон, у нас опять потери. Коля Мужичук, Кот, Николай Мужчичук сегодня утром покинул нас. До сих пор поверить не могу, все утро на телефоне, но, к сожалению, это правда. Юля, жена Коли, осталась с двумя детьми. Даю ее реквизиты, для помощи семье. Спи спокойно, Воин, многие тебя любят, многие помнят. Ты отдал свой долг Украине с процентами", - написала Косинова.

Скриншот (facebook.com/Faliko)

У бойца осталась жена с двумя детьми. Для тех, кто хочет помочь семье погибшего, Аня Косинова дала номер банковской карты.

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Мужичук Юлия Анатольевна.

Фото: Николай Мужчичук (facebook.com/dobermankh)

Как ранее сообщалось, в сети напомнили о подвигах летчика-героя Волошина.