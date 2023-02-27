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Всплыло видео с генералом Путина, который трясет причандалами на камеру

Танцующий генерал с Путиным (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В сеть слили видео, на котором путинский генерал, герой РФ, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками, Александр Матовников танцует стриптиз на камеру.

Смотрите ниже в материале Styler видео страстных танцев с 57-летним российским военным чиновником.

"Для кого было записано видео, и кто его слил в сеть - неизвестно. Не удивимся, если старый извращенец и записывал это видео для путина", - пишут Telegram-каналы.

На кадрах видно, что генерал в банном полотенце на бедрах ритмично танцует, демонстрируя свои причандалы (к счастью, всю "красоту" прикрыли квадратиком). Также он поворачивается спиной и маняще крутит ягодицами.

Что известно о Матовникове

Александр Матовников - российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант (2018), герой Российской Федерации (2017), заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ с 22 января 2020 года.

Участвовал в нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе, в Сирии, а затем, по данным Telegram-каналов, был отправлен командовать в Беларусь.

В 2018 году он засветился вместе с Путиным во время назначения на должность.

А 27 февраля 2023-го снискал славу главного пипиркотряса российской военной "элиты"...

Ранее мы писали, что Путин "устал" и уснул прямо на встрече.

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