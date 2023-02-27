Спливло відео з генералом Путіна, який трясе причандалами на камеру

"Для кого було записано відео, і хто його злив у мережу - невідомо. Не здивуємося, якщо старий збоченець і записував це відео для путіна", - пишуть Telegram-канали.

На кадрах видно, що генерал в банному рушнику на стегнах ритмічно пританцьовує, демонструючи свої причандали (на щастя, всю "красу" прикрили квадратиком). Також він повертається спиною і манливо крутить сідницями.

Що відомо про Матовнікова

Олександр Матовніков - російський державний і військовий діяч, генерал-лейтенант (2018), герой Російської Федерації (2017), заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ з 22 січня 2020 року.

Брав участь у кількох спецопераціях, зокрема на Північному Кавказі, у Сирії, а згодом, за даними Telegram-каналів, був відправлений командувати до Білорусі.

У 2018-му році він засвітився разом з Путіним під час призначення на посаду.

А 27 лютого 2023-го здобув славу головного піпіркотряса російської військової "еліти"...